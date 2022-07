Primeras palabras del hermano de Mónica Dossetti ante las acusaciones por estrangular y maltratar a la actriz

Mónica Dossetti es una actriz mexicana de telenovelas, concretamente es conocida por su participación en 'La intrusa' y en 'Carita de Ángel'. Sin embargo, el futuro de la actriz se vio truncado en 2015 cuando dio a conocer que sufría esclerosis múltiple.

Este diagnóstico puso fin a su carrera interpretativa y la alejó para siempre del mundo de las telenovelas. Desde entonces poco se sabía sobre la actriz hasta que este martes ha salido a la luz un terrible episodio de su vida.

El periodista Carlos Jiménez ha publicado un vídeo en el que Mónica aparece en silla de ruedas junto a su hermano, el director José Dossetti. José está golpeándola, estrangulándola e insultándola, según se reporta el susodicho vídeo.

El caso ya está en manos de las autoridades, y, ante los hechos, ya se ha tramitado una orden de alejamiento contra José Dossetti. Es más, se ha sabido que esta no es la primera vez que Mónica Dossetti es maltratada por su familia.

Primeras palabras de Mónica Dossetti

En una entrevista en el programa 'Venga la Alegría' confesó que había sufrido maltrato en algunas otras ocasiones por su hermano y otros miembros de la familia.

Sin embargo, reconoce que José la ha estado cuidando todo este tiempo y que no quiere perderlo. Y es que, a pesar de las agresiones, lo que más miedo le da es lo que pueda ocurrirle a su hermano.

José Dossetti responde a las acusaciones

El director rompía el silencio este sábado para hablar las acusaciones de agresión contra su hermana, Mónica Dossetti. De la mano del programa Ventaneando, daba sus primeras declaraciones.

"Porque uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida, como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma, y un día me rebasó, me rebasó un día, y la vida que tengo, y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones".

Asimismo, confesó que los hechos ocurrieron hace dos meses y cuál era su intención: "Yo mismo me detuve porque al final uno quiere como dar escarmientos, no matar a nadie, solamente esas lecciones que a veces de niño nos da la mamá".

Por ahora, José tendrá que mantenerse al menos 60 días alejado de su hermana. En cuanto al resto de medidas, aún no se conocen más datos.

