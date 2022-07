El infierno que la actriz Mónica Dossetti lleva sufriendo durante años, maltratada por su familia: "No la llevaban al hospital, no la bañaban, mal comida"

La actriz mexicana Mónica Dossetti, de las telenovelas 'La intrusa' y 'Carita de Ángel', está siendo tristemente noticia por las agresiones que ha sufrido por parte de su hermano, el productor y director José Dossetti. Él estaba al cuidado de Mónica, quien sufre esclerosis múltiple, ella como dio a conocer en 2015.

El periodista Carlos Jiménez ha dado a conocer estas informaciones a partir de un vídeo en el que se puede ver como un hombre, reconocido como José Dossetti, estrangula y agrede a una Mónica postrada en una silla de ruedas.

Las autoridades judiciales de México y del Estado de Morales confirmaron que ya habían recibido denuncia en otra ocasión de agresiones a la actriz por parte de su hermano: "En la explicación que da es que tuvo alguna ingesta de algún medicamento que lo alteró en su conducta, en sus nervios".

Debido a este vídeo filtrado, la Fiscalía General del Morelos no ha tardado en actuar, y ha emitido una orden un día después para separar a Mónica de su hermano: "El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Morelos ordenó medidas de protección para salvaguardar la integridad física y psicológica de la ex actriz". Además, la noticia ha puesto sobre la mesa otras cuestiones que han salido a la luz a raíz de ello.

Mónica Dossetti ha sufrido maltrato de su familia en otras ocasiones

José Antonio Iturriaga, amigo de Mónica, ha contado que "le empezó a dar esclerosis múltiple como en 2005, 2006". En el programa Ventaneando ha explicado cuál fue la situación de su amiga tras ser diagnosticada: "Se fue a vivir con su mamá en Chipilo, Puebla, en un departamento enfrente. Después se la llevaron a su casa, pero no le daban medicamentos, es lo que me decía Mónica; no la llevaban al hospital; no la bañaban, mal comida".

Iturriaga, también actor, comenta que la situación de Mónica no se ha agravado desde que vive con su hermano, sino que es toda su familia la que lleva actuando de forma irresponsable con ella todo este tiempo: "Mónica me decía 'no entiendo por qué me maltratan de esa manera'".

Sigue defendiendo a su hermano tras el vídeo

La actriz ya se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Lo ha hecho en una entrevista a 'Venga la Alegría', donde secundaba la versión de su amigo en parte, asegurando que no está recibiendo atención médica por problemas económicos. También reveló que vive entre la casa de su madre y la de su hermano, quien le ha estado cuidando este tiempo.

"No he tenido para el neurólogo. (Tengo esclerosis múltiple desde) hace muchos años, pero no tengo claro, porque me duele un poco hablar. No estoy en Puebla, estoy en Tepoztlán, en casa de mi mamá", aclara la actriz mexicana sobre su situación habitacional.

Asegura también estar inestable con la situación, no solo por haber sido víctima de las agresiones, sino también por lo que le pueda ocurrir a su hermano: "Pero pues es mi hermano, no se vale. Ya perdí uno y este no quiero perderlo. Fue la PGR, vino hoy otra vez, y vinieron a las tres de la mañana, en la madrugada. No quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito".

Ha comentado también, con una voz visiblemente desgastada por su enfermedad, que tiene sus sospechas sobre quién filtró el vídeo: "Vivo en casa de mi hermano Pepe y enfrente vive Pepe Cabello, entiendo que él publicó el dato en la red (...) el vecino de aquí enfrente".

El autor del vídeo se ha pronunciado

Pepe Cabello, el vecino al que Dossetti mencionaba, ha sido entrevistado también por el programa 'Venga la Alegría', donde le preguntaban para confirmar esa mención que hacía la actriz, y así lo ha confirmado: "El momento en el que empiezan las discusiones, está cámara es una cámara que detecta ruidos y movimientos, y te lanza alertas de que algo está pasando, cuando [enfoco] lo que está pasando, veo que están comenzando a gritar, que ya era común que se gritaran los dos".

Aunque confiese que él fue el autor, asegura que Dossetti y su familia estaban al tanto de poder ser grabados: "Después de eso fui a hablar inmediatamente con José Dossetti, con su familia, y les dije lo que estaba sucediendo, les mandé el video para que vieran lo que estaba pasando, el video es del 20 de mayo y esa cámara era para vigilarla a ella, Dossetti sabía que estaba esa cámara, quedaron que en dos semanas iban a ir por ella, y nunca fueron".