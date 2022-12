El peor momento que vivió la fallecida Kirstie Alley en televisión: cuando apareció en bikini tras perder peso

Este pasado lunes conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Kirstie Alley a los 71 años de edad. La intérprete, que se hizo popularmente conocida en los años ochenta tras su participación en la serie 'Cheers' o en las películas de 'Mira quien habla', fallecía a causa de un cáncer que le descubrieron recientemente.

Según un comunicado publicado en redes sociales por sus dos hijos, William True y Lillie Price, a pesar de luchar "con gran fuerza" contra la enfermedad, finalmente no logró vencerla: "Con mucha pena informamos que nuestra increíble, fuerte y amorosa madre ha fallecido tras una batalla contra el cáncer que le fue descubierto recientemente".

Kirstey conquistó al mundo entero tras protagonizar a la famosa gerente de 'Cheers', Rebecca Howe o a Mollie Jensen en 'Mira quien habla'. La actriz se convirtió en una estrella indiscutible y llegó a participar en decenas de series y películas. Su última aparición en la pequeña pantalla fue en un capítulo de 'Los Goldberg' en el año 2019.

Un triste fallecimiento que ha hecho que nos ha hecho echar la vista atrás y recuperar momentos, como este, de la actriz cuando habló abiertamente de algunos errores que había cometido en su vida como el día que apareció en bikini en 'The Oprah Winfrey Show' mostrando su cuerpo al público tras perder más de 30 kilos. Un momento que muchos recordarán pero del que ella se arrepintió profundamente tal y como confesó en una entrevista a Larry King en 2010.

"Fue idea mía. Solo pensé que si podía ir allí en bikini, entonces estaba liberada. Y luego me di cuenta: 'Oh, Dios mío! Ahora tengo que vivir con eso el resto de mi vida'", confesó la actriz a Larry King. Una mala decisión que como ella misma reconoce en la entrevista pensó que de esa forma no le iban a hacer fotos en bikini: "Qué estúpida. No sabía que eso iba a estar en YouTube, ha tenido millones de visitas".

Durante muchos años, la intérprete tuvo una lucha constante con el peso. Incluso escribió un libro 'How to Lose Your Ass and Regain Your Life' que se publicó en 2005. Cuando fichó por 'Bailando con las Estrellas' había perdido más de 45 kilos, pero en los años posteriores volvió a recuperarlo, una lucha interior constante que ha marcado la vida de la actriz.

Seguro que te interesa...

John Travolta, roto de dolor por la muerte de Kirstie Alley: "Una de mis relaciones más especiales"