Pedro Pascal sorprende al aparecer en SNL para traducir a Bad Bunny en su debut como presentador

La 49 edición de SNL ya se ha estrenado y para su segundo programa ha contado con Bad Bunny como presentador. El cantante de reguetón puertorriqueño empezó su discurso en inglés pero luego empezó presentándose diciendo "soy Benito y estoy muy emocionado de estar aquí".

Para después explicar que la gente se estaba preguntando sí él sería capaz de presentar el programa ya que el inglés no es su idioma materno. Entonces Bunny presentó al que sería su traductor en su monólogo de de apertura para presentar, nada más y nada menos, que a Pedro Pascal.

Entonces, el artista empezó a hablar en español muy rápido para luego Pedro traducir lo que había dicho como: "Tengo la suerte de estar aquí con mi actor favorito, Pedro Pascal".

Recordemos que el protagonista de The Last Of Us ya presentó SNL la temporada pasada donde recordó sus raíces chilenas, por ello, Bad Bunny le pidió algún consejo. Entonces el actor le dijo que a la audiencia le solía gusta que el presentador hiciera algo de autocrítica o se riera de alguno de sus defectos. Para entonces contestar el cantante que él no tenía ninguno.

Pero Pedro Pascal no fue la única celebridad que acompañó a Bad Bunny sobre el escenario esa noche. Ya que fue Lady Gaga quien presentó su actuación musical, hablando en español.

Y Mick Jagger apareció junto Bud Bunny en uno de los sketch del programa donde representaban una especie de telenovela. Sin duda, una noche inolvidable para Bus Bunny.