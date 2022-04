Familiares y amigos del actor Juan Diego llegan este jueves al Tanatorio de San Isidro en Madrid para dar su último adiós al inolvidable intérprete.

Hace unas horas se conocía la noticia de su fallecimiento a los 79 años tras haber pasado una larga etapa con graves problemas de salud.

El mundo del cine y teatro español se ha volcado en despedir a un grande de la interpretación y su familia de 'Los hombres de Paco' le ha dedicado emotivos homenajes en redes sociales.

Ahora Paco Tous, Hugo Silva y Michelle Jenner han llegado unidos al Tanatorio y el que fue el nuero de Don Lorenzo en la ficción le ha dedicado muy emocionado unas palabras a Juan Diego, asegurando que siempre le recordará con una sonrisa.

"Hemos entrado los tres juntos y nos hemos reído mucho. A Juan hay que recordarlo así y yo ahora cada vez que hemos recordado algo de él desde que nos han dado la noticia yo ya me he reído un puñado de veces. Yo sé que a él no le gustaría esto pero es un maestro y ha sido un referente para muchos actores andaluces y españoles y eso hay que reconocérselo, pero que sepa que cuando piense en él me voy a reír seguro", contaba a los medios como puedes ver en el vídeo.

El actor cree que a Juan Diego se le debe mucho: "Todo, mucho. Se le debe mucho. Yo creo que es de los de antes, de esos cómicos que incluso no le damos todo el valor que tienen. Se ha denostado a muchos actores porque eran de otra época y este actor va a ser de siempre. Y Juan es de siempre".

El Teatro Español acogerá la capilla ardiente de Juan Diego

Este viernes tendrá lugar la capilla ardiente en homenaje a "uno de los grandes intérpretes españoles y referente de la escena nacional", como ha apuntado el Teatro Español.

La capilla podrá visitarse el 29 de abril de 10.30 a 14.00 horas.

