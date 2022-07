Muere el marido de la estrella de 'One Tree Hill', Bevin Prince, con 33 años alcanzado por un rayo

William Friend, marido de la actriz de 'One Tree Hill' Bevin Prince, ha muerto tras ser alcanzado por un rayo en Carolina del Norte.

El joven se encontraba cerca de su casa celebrando el puente del 4 de Julio cuando fue golpeado por el rayo en una playa de Masonboro Island con solo 33 años.

Según informaba el National Lightning Safety Council, esta tragedia supone la muerte número 21 por alcance de un rayo desde 2006 en el estado de Carolina del Norte.

La organización también informaba a Wect News de que se le realizó un masaje cardiopulmonar por los oficiales que acudieron a la escena, y se le trasladó al puerto de Bradley Creek donde lo recogieron los Servicios de Emergencias y continuaron intentando resucitarle durante 20 minutos. Fue declarado muerto en el sitio.

Mientras que su mujer, Bevin Prince, no se ha pronunciado directamente sobre la tragedia, la compañía que fundaron juntos ha publicado un comunicado en redes sociales.

"Apreciamos enormemente la gran cantidad de amor y apoyo que hemos recibido de nuestra comunidad de Recess. El conocimiento, guía y apoyo de Will es la base en la que Recess se fundó", declaraban.

La actriz Odette Annable ('Cinco hermanos'), mejor amiga de la pareja, ha dedicado a William un conmovedor mensaje en sus redes.

"Lo inimaginable ha ocurrido y tenemos que decir adiós a otro amigo, William Friend. El querido marido de mi mejor amiga Bevin Prince. Will, parece surrealista escribir esto. Más que nada porque parecía que solo estabas empezando. La vida y amor que le diste a mi mejor amiga hizo que no pasara nada por estas separadas por miles de kilómetros", le escribía Odette.

"Mientras estoy sentada en tu preciosa casa, mirando hacia el océano, no dejo de pensar en el enorme regalo que has sido para Bevin. El regalo que le diste a todas las personas que te conocieron y fueron testigos de la pasión de tu alma. Pasión de ayudar a la gente, de construir tu negocio, de encontrar la felicidad como nunca he visto", le dedica.

"Con solo 33 años, lo conseguiste todo, te fuiste como nadie en un destello de gloria. Descansa en Paz, tú, el encantador, ingenioso y hermoso hombre británico que tanto amó America. Te quiero".