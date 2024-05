Mario Marzo pide perdón tras las críticas que ha recibido por contar que su hijo hizo bullying a un niño "con problemas": "Es indefendible"

Mario Marzo se ha visto envuelto en una polémica a consecuencia de un vídeo suyo en su podcast donde cuenta una anécdota de sus dos hijos gemelos que tuvo con su mujer en enero de 2023.

"El otro día, estábamos en el parque. Están jugando los niños, les encanta el parque, les encanta la arena. Estábamos yendo al parque, vacío, hay solamente un niño, que tenía como 5 años. Los niños tienen 1 y 3 meses, puestos ¿vale?", empieza diciendo.

"El niño está jugando donde nosotros lo vemos jugar y entonces llevamos allí a los niños para que jueguen. Siendo un niño de 5 años si está harto se pira. El niño está jugando como con una pala y entonces llegamos y decimos 'hola' y está ahí el niño y el padre un poco separado. El niño nos mira y baja otra vez la cabeza", continúa relatando.

"Y dice el padre tiene como... Dejó como entender que tenía un poco de problemas o que iba un poco más atrasado en el lenguaje, lo que sea. Y tío, Leo le empezó a hacer bullying al niño", dice riéndose.

"Entonces le quitaba la pala. Estaba el niño con su pala, que el niño no hablaba, y para él la pala era todo. Entonces le quitaba la pala y el niño se la volvía a coger. Un niño de 5 años, el niño de 1. Entonces Leo le volvía a quitar, mientras se reía. Le miraba y le quitaba la pala. Y, entonces, una vez se la quita y hace el niño 'aaaahhh'...", termina el vídeo.

Este fragmento se ha hecho viral en las redes sociales debido a las críticas que ha recibido el actor por su actitud y la forma de contar lo ocurrido. Por ello, Mario Marzo decidió publicar un vídeo pidiendo perdón:

"Hola me gustaría disculparme por mis palabras en un podcast hace unas semanas. El vídeo es indefendible y me da muchísima vergüenza ser el que está ahí. Me avergüenzo de las formas, me avergüenzo del mensaje, me avergüenzo un montón de tener un altavoz como el que tengo y haber comunicado un mensaje así, muchísimo. Entiendo la reacción, perfectamente, porque a mí también me ofendería. No me quiero escusar. Quiero disculparme, de verdad, por mis palabras y por el daño que hayan causado".

Después, Marzo compartió un segundo vídeo en Instagram donde volvía a disculparse y matizar ciertos aspecto: "Me gustaría decir algunas cosas. El fragmento por el que yo ayer me disculpé, públicamente y en privado, es indefendible. Me da muchísima vergüenza y reitero cada una de las palabras de la disculpa". "Lo lamento profundamente", explica.

Para después remarcar: "En ningún momento hubo bullying. Lo que hubo fue una metedura de pata enorme por mi parte en la manera de contar la historia. De la misma manera que gente vio un vídeo mío hablando diciendo que sí hubo bullying y se lo creyó. Espero que vea este vídeo mío hablando diciendo que no hubo bullying y se lo crea".

"En mi podcast durante más de 150 episodios intentamos ser un podcast de entretenimiento donde adornamos, exageramos y nos inventamos historias para que sea entretenido y lo que fue una interacción normal e incluso entrañable entre dos niños, de la manera que yo lo cuento, no hay por donde cogerlo. No es entretenimiento, no es humor, está fatal, está completamente fuera de lugar y fui yo el que lo hizo, para nada esa era mi intención", continúa.

Para después añadir: "El bullying no se cura con bullying. Las amenazas de muerte que estoy recibiendo, las amenazas de muerte y violación que está recibiendo mi mujer, las amenazas de muerte que están recibiendo mis dos niños de 16 meses, los padres que se acercan con sus hijos a los míos y les dicen que nunca van a jugar con ellos porque sus padres son malas personas, todo eso me parece igual de desacertado que la metedura de pata que tuve yo en la manera de contar la historia".

"Soy plenamente consciente y de primera mano de lo difícil que es sacar adelante vidas que son menos fáciles que las de muchos de nosotros y en ningún momento quise banalizar, quise mofarme ni quise faltar al respeto. Mi error fue totalmente inconsciente. Este vídeo no quiero que sea una excusa, nada más lejos de la realidad. Repito que reitero cada palabra de la disculpa. Pero de la misma manera que fui yo quien ha contado esa historia creo que tengo que ser yo quien cuente la verdad".

"Seguiré trabajando para ser cada día mejor", termina declarando en el vídeo.