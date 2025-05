Manel Fuentes, el incombustible presentador de Tu cara me suena

La presencia de Manel Fuentes en un formato del calibre de Tu cara me suena no es casual. La cadena quiso colocar como capitán de este exitoso barco a un presentador que viviese el género que envuelve al concurso que produce Gestmusic. Y es que, aunque la generalidad de la audiencia lo desconoce, una de las pasiones e incluso profesiones que explota el reconocido conductor televisivo y locutor de radio es la de cantante. Quién mejor para comandar un talent show de imitaciones y música internacional.

Fuentes ya lleva años actuando con 'Manel Fuentes and The Spring's Team', la banda tributo a Bruce Springsteen. De hecho, en la actual edición se le ha podido ver demostrar este don al ritmo del piano. Voz que también usa como locutor en importantes programas de radio, así como actor de doblaje en cine infantil, en cintas como Buscando a Nemo, Madagascar o Bob Esponja. Una faceta que complementa con el resto de proyectos que sí son de sobra sabidos por los telespectadores. Y es que, desde que compartió mesa con Xavier Sardà en el año 1997, el catalán no ha soltado los estudios de grabación de la pequeña pantalla.

El grupo Atresmedia es la televisión a la que más ligado ha estado desde que decidió entregar su vida a los medios de comunicación. Fuentes debutó como presentador en solitario de la mano de laSexta, con el programa Malas compañías, en el año 2009. Un programa dedicado al repaso de la actualidad más icónica, pero con el toque de entretenimiento y humor que siempre lo ha caracterizado. A partir de ahí, no ha dejado de ser titular en la conducción de numerosos formatos de irrebatible éxito de los últimos 20 años. Pero no solo ha estado al frente de espacios para entretener al público, también a la cabeza de eventos como la gala de los Premios Goya (2014) o culturales, cuando se puso a los mandos del exitoso Pasapalabra, por breve tiempo, coincidiendo con la baja de Roberto Leal por coronavirus.

Manel Fuentes entrelaza Tu cara me suena con una de las verdaderas joyas de la pequeña pantalla, como es el exitoso Atrapa un millón. Pero, mucho antes de este concurso o del de imitaciones, también presentó otros formatos ligados a acompañar a los telespectadores alguna noche de la semana. Un ejemplo fue El número uno, Veo cómo cantas o Top Dance, también musical; también destacó por conducir Masters de la reforma, Hipnotízame o Los viernes al show. Su último proyecto es ¡Salta!, que mezcla la cultura con el entretenimiento y la acción.

Pero, sin duda alguna, el rostro de Antena 3 tiene en su ADN el revolucionario Tu cara me suena. Desde su estreno en 2011 no ha soltado al formato, ni el formato a él. Fuentes también se ha ido encargado de todas las versiones que han surgido: desde Tu cara me suena mini a Tu cara me suena todavía. 14 años siendo la imagen del concurso musical y de entretenimiento líder de su franja de emisión y que más atractivo despierta en infinidad de celebridades de nuestro país.