López y Leal contra el canal triunfa y lidera en su estreno: Así es el concurso con más buen rollo de la televisión

Antena 3 estrenó anoche un programa en el que dos de sus rostros más populares, Roberto Leal e Iñaki López, se enfrentaban al resto del canal en una serie de juegos, con Eva González como maestra de ceremonias. Si los dos protagonistas del reto ganaban, conseguirían un espacio especial en atresplayer, mientras que si perdían tenían que someterse a un castigo, aunque el resultado final daba un poco igual: lo importante era divertirse por el camino. Así es López y Leal contra el canal.

Eso no quiere decir, por supuesto, que Roberto e Iñaki y sus rivales (desde Juan y Damián de El Hormiguero a Soraya o Susi Caramelo, entre otros) no sean más competitivos que Monica Geller de Friends y no lo diesen todo por ganar. Y así lo hicieron, tanto dentro del plató como fuera, pues López y Leal contra el canal se ha estrenado líder en Antena 3, logrando un 13,3% de cuota y dejando sin opciones a sus rivales, doblando a su directo competidor. El nuevo programa conquistó a 934.000 seguidores de media y +2,9 millones de espectadores únicos. Es, igualmente, líder en todos los públicos.

López y Leal contra el canal, en Antena 3 | Antena 3

Con un espíritu juguetón, esta nueva apuesta de entretenimiento de Atresmedia consiste en una serie de retos inusuales a las que tienen que hacer frente los presentadores de Pasapalabra y Más vale tarde, a los que vemos en un registro muy diferente: aquí no conducen el formato, sino que son ellos quienes concursan. Y lo hacen demostrando carisma y ganas de pasárselo bien (y, con ello, de que el espectador se lo pase bien también).

Si bien el programa es la adaptación de un formato de éxito -Beat the channel, que lleva seis temporadas en Alemania y se ha vendido a Francia, Portugal, Bélgica y Países Bajos-, la versión española parte con ventaja de cualquier otra internacional, pues un alemán nunca tendrá el gracejo de un andaluz y un vasco jugando juntos. Ahí está la gracia, en verles jugar, casi como niños pequeños, pues las pruebas están desprovistas de dramatismo.

El perreo de Juan y Damián en la cara de López y Leal tras ganar la primera ronda: “Son Trampas y Barrancas” | Antena 3

Así, las pruebas que se encadenan a lo largo de López y Leal contra el canal pretenden atrapar por ingeniosas y curiosas más que por ser retos imposibles, aunque empujan al espectador a darle vueltas a qué estrategia habrían usado de estar en la piel de los protagonistas. Desde mover tres coches siendo solo dos conductores (convirtiéndoles casi en estrellas de acción a lo Tom Cruise) hasta desenrollar rollos de papel a máxima velocidad, pasando por batallas de canciones o cambios de ruedas exprés.

Eso sí, aunque digamos que lo importante no es tanto ganar o perder sino divertirse, se nota que a Roberto y a Iñaki les ha picado no llevarse la victoria. Habrá que ver si son capaces de darle la vuelta a la tortilla en las siguientes entregas. Cada semana, un nuevo programa en Antena 3.