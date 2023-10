John Stamos revela el oscuro momento que le hizo dejar el alcohol: "Estaba haciendo cosas horribles"

John Stamos saltó a la fama en los años 90 gracias a Padres Forzosos, en la que compartió reparto con el fallecido Bob Saget y las gemelas Olsen, con las que sigue manteniendo una gran relación.

Quien fuera el actor del tío Jesse en la serie, publicará sus memorias el próximo 24 de octubre llamadas If You Would Have Told Me. Pero antes de ello, está desvelando extractos de los episodios más controvertidos de su vida e People.

Uno de los más impactantes ha sido el relato de los abusos sexuales que sufrió por parte de su niñera cuando tenía 10 años. "No debería haber tenido que lidiar con esos sentimientos", reconoció debido a que durante este tiempo, lo había ocultado y reprimido a pesar de su lucha contra los abusos en la infancia.

Del mismo modo, otro de los aspectos más duros del intérprete de 60 años fue su adicción al alcohol de la que se recuperó hace ocho años. Stamos ha contado al medio anteriormente citado en qué momento exacto recapacitó y decidió recomponerse.

"Tuve que recuperar la sobriedad. Simplemente bebía demasiado. Me vine abajo y no lograba recuperarme. Me rodeé de gente con la que no debería haber estado", admitió antes de recordar su Para Stamos, su detención por conducir bajo los efectos del alcohol en 2015.

"Cuando ocurrió aquello pensé: No puedo hacer esto. Tengo que enderezarme", compartió. "Confundí al universo porque no soy una mala persona, pero estaba haciendo cosas horribles".

Finalmente, la estrella televisiva ingresó a rehabilitación a pesar del "tiempo oscuro" que vivió estando allí, aunque terminó por hacer "buenos amigos", y se recuperó justo una semana antes de rodar Madres Forzosas, el spin-off de la serie de los 90.

Del mismo modo, ha descartado las recaídas ya que todavía "está fresco" en su mente: "Todo lo que tengo que hacer es mirar esa foto mía esposado en esa calle: Estaba sentado en una acera o lo que sea. Ahora mismo me hace vomitar sólo de pensar en ello. Nunca más".