Hilary Duff critica las memorias de Aaron Carter donde revela que perdió su virginidad con él a los 13 años: "Es repugnante"

El pasado 5 de noviembre encontraban el cuerpo sin vida del artista Aaron Carter a los 34 años en la bañera de su domicilio. La noticia conmocionó a todo el mundo ya que Aaron se dio a conocer siendo muy pequeño dentro de la industria musical.

Hilary Duff mantuvo una relación con él cuando eran adolescentes que duró desde el año 2000 al 2003. Tras saber la noticia la actriz de 'Lizzie McGuire' dedicó unas sinceras palabras que puedes ver en el vídeo de arriba donde decía lo mucho que su yo del pasado quiso a Aaron.

Aaron pasó por muchos problemas en su vida de adulto y, parece ser, el joven estaba escribiendo en unas memorias. Un libro que no llegó a terminar pero en el que estuvo trabajando durante tres años ofreciendo entrevista con el autor Andy Symonds.

'Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life' es el nombre que reciben las memorias donde habla sobre la problemática relación del cantante con su hermano mayor Nick Carter de los Backstreet Boys, su consumo de drogas y sus problemas de salud mental. La fecha estipulada de publicación es el próximo 15 de noviembre.

En el libro Aaron también habla sobre su relación con Hilary Duff donde comenta que ambos perdieron la virginidad juntos. Parte de este extracto de las memorias lo ha publicado el medio New York Post donde dice: "Hilary y yo perdimos nuestra virginidad en un hotel... en Los Ángeles . Creo que fue su cumpleaños, quizás en su 13 cumpleaños [28 de septiembre de 2000], pero no lo recuerdo".

Hilary Duff y Aaron Carter | Getty

Tras ello, Hilary Duff ha hablado en exclusiva con el medio 'Daily Mail' donde critica esta forma de hacer negocio de una tragedia: "Es realmente triste en la misma semana de la muerte de Aaron que haya un editor que parece estar imprudentemente publicando un libro para sacar provecho de esta tragedia sin tomarse el tiempo o el cuidado adecuados para verificar la validez de su trabajo".

"Reducir la historia de vida de Aaron a lo que parece ser un cebo no verificado con fines de lucro es repugnante. De ninguna manera apruebo arrojar alguna luz sobre lo que obviamente es un robo de dinero desinformado y despiadado", sentencia la actriz.

