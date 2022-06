Fernando Tejero habla de lo duro que fue reprimir su sexualidad: "No quería creer que era homosexual"

Fernando Tejero es uno de los actores más importantes que ha dado su generación en el cine español. Su salto a la fama vino con 'Aquí no hay quien viva', la mítica serie de Antena 3 donde interpretaba al portero de la comunidad, Emilio Delgado.

Cuando empezó la serie, coincidió con el lanzamiento de 'El penalti más largo del mundo', por lo que se convirtió en un rostro muy reconocible de la comedia española. Desde entonces, ha protagonizado películas como 'Días de fútbol', 'La chispa de la vida' o 'El club del paro'

A medida que ha ganado fama, el actor también ha visibilizado aspectos relativos a su sexualidad, siendo un referente para la comunidad LGTBIQ+ en España.

Ahora, con motivo del Orgullo, ha hablado con Lelo, marca de bienestar y juguetes sexuales, que ha lanzado una serie de entrevistas titulada 'It's Never Too Late', en la que personalidades del colectivo cuentan sus experiencias.

Ha sido el caso de Fernando Tejero, que ha comentado cómo reprimir su orientación le ha condicionado en muchos momentos de su vida por el entorno en el que se encontraba: "En el colegio, sufrí bullying por ser homosexual y tener pluma. Tenía la voz como afeminada y a día de hoy tengo la voz grave por forzarla y no querer tener esa voz".

"No quería creer que era homosexual", ha confesado sobre lo que le costó seguirse seguro para poder mostrarse tal y cómo es. El actor, natural de Córdoba, ha contado que ese momento no llegó hasta que cambió de ambiente: "Porque me vine a Madrid y me solté la melena, si no, creo que a día de hoy habría estado casado y con niños".

"Es muy difícil tener que andar fingiendo", ha comentado sobre lo difícil que le resultó mantener reprimida esa parte de su vida. Pero, a pesar de sus vivencias, ha querido mandar un mensaje de ánimo a todas las personas que se puedan encontrar en una situación parecida, asegurando que "nunca es demasiado tarde para vivir tu sexualidad libremente".

Seguro que te interesa:

¿Recuerdas a Natalia Cuesta de 'Aquí no hay quien viva'? La actriz Sofía Nieto dio un giro radical a su vida