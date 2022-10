Fernando Tejero abandona Twitter tras llamar "psicópata" y "amargada" a una usuaria

Fernando Tejero es uno de los rostros más asiduos del cine patrio. Su fama como actor comenzó en los 2000, con películas como 'El penalti más largo del mundo' o 'Al final del camino'. Más de una década después de aquellos hitos en su carrera, sigue despuntando en grandes producciones españolas como su última película, 'Modelo 77'.

Tejero forma parte del reparto de esta cinta sobre un motín ocurrido en una prisión en los 70, junto a Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, entre otros. Ya estrenada en cines, está generando reacciones dispares en el público, que se divide en críticas mejores y peores hacia la película.

Así, una usuaria de Twitter decidió hacer una apreciación sobre el personaje de Fernando Tejero en la comentada red social donde lo comparaba con otro actor español: "El personaje de Fernando Tejero estaba escrito para Antonio de la Torre, ¿no?". Esta cuenta sugería así que Tejero podría haber sido una segunda opción para el papel, por detrás del protagonista de 'La trinchera infinita'.

Un comentario que ha desatado la furia de Fernando Tejero, quien ha respondido al tweet con un tono vehemente que ha generado cierta controversia: "Esto dice mucho de ti, a mí cuando no me gusta alguien, no me molesto en comentar nada de esa persona y más como tú lo haces".

"Eres una amargada y una frustrada y, para tu pesar, muy poca gente piensa como tú, háztelo mirar y respeta mi trabajo. ¿A qué te dedicas tú, psicópata?", le ha respondido el actor, desatando una ola de comentarios por estas palabras que, finalmente, ha provocado el cierre de la cuenta de Fernando Tejero.

Ha sido el propio actor quien ha decidido abandonar la red social tras las críticas y comentarios negativos recibidos. De esta forma, Tejero había optado inicialmente por borrar el tweet en el que vertía esos calificativos pero, para entonces, las capturas de la conversación ya estaban circulando por la red.

