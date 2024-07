Elizabeth Gutiérrez revela lo "frágil" que se sintió tras salir a luz el vídeo de la policía en casa de William Levy

Meses después de la polémica sobre la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez la presentadora ha vuelto a hablar sobre cómo se encuentra después de tomar esta decisión tras 20 años con el actor.

Gutiérrez ha acudido al podcast de su amigo Alejandro Chabán donde asegura que tomó la decisión de separarse del actor porque "trato de siempre escuchar mi corazón", explica.

Para dejar claro que "nunca me ha importando el qué dirán": "Me cansé de dar tantas explicaciones y de vivir una vida basada en lo que otros querían", explica.

En medio de todo el revuelo que se ha formado tras la ruptura uno de los asuntos más delicados fue cuando se publicó que la policía había acudido en varias ocasiones al domicilio de la pareja.

Y, en concreto, salió a la luz un vídeo de un momento en el que Elizabeth Gutiérrez llamó a la policíajunto a su hija para que acudiera a la casa de William Levy.

Ahora, Elizabeth se ha sincerado sobre este instante donde explica lo "frágil" que se sintió al ver expuesto ese momento de su vida privada: "Exponer a mi hija, una menor de edad... Yo busqué por todas partes a ver si se podía hacer algo legalmente porque en ningún momento di autorización, en ningún momento supe que estaba siendo grabada, o sea nunca se me dijo nada".

"Me parece muy de mal gusto que en un país como este no haya protección, o sea que vayamos a pedir protección y nos pongan en esa vulnerabilidad, o sea nos expongan de esa manera sin avisarnos", declara.

En muchas ocasiones tanto Elizabeth como William han reconocido que lo más importante de su vida son sus dos hijos, como hizo recientemente el cubano al mandar este mensaje.

Ahora, en esta entrevista, Elizabeth Gutiérrez ha querido volver a remarcarlo: "Los dos estamos 100% presentes en su vida, eso no cambia para nada. Creo que esa confianza que les das de que todo va a estar bien, de que aunque estemos en una situación que no hubiéramos querido de todos modos esa relación entre ellos y papás no cambia, creo que esa es la seguridad que uno como adultos les tiene que dar, que no se pierda esa seguridad de ellos. Y lo hemos, creo, que manejado bastante bien porque se sienten seguros con los dos".