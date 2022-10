Elizabeth Gutiérrez no puede contener las lágrimas en público: "Duele"

Elizabeth Gutiérrez es una profesional multidisciplinar y la hemos podido ver demostrando sus dotes como modelo, como actriz y ahora como presentadora. La mexicana presenta actualmente el programa 'Ojos de mujer', un espacio que comparte con otras tres mujeres poderosas como son: Carla Medina, Chiky Bombom y Erika de la Vega.

En 'Ojos de mujer' las cuatro presentadores debaten sobre diferentes temas y asuntos muy diferentes y cargados de actualidad. Así, en uno de los últimos programas salió el tema de la inmigración. Algo que a Elizabeth Gutiérrez le toca de frente ya que ella tuvo que abandonar su Jalisco natural, México, para irse a Estados Unidos.

Así, durante la tertulia Gutiérrez no pudo contener las lágrimas cuando salió a colación el tema, sobre todo cuando hay niños de por medio: "Somos padres y veo a esos niños y digo, wow, ¡no me hagas llorar! Me duele, me duele porque todos al final del día somos inmigrantes que buscamos lo mismo, buscamos una nueva oportunidad, mejor calidad de vida para nuestros hijos, entonces, me parte el corazón saber que esta niña no logró llegar", dice con el corazón en un puño.

Elizabeth Gutiérrez habla, por primera vez, sobre su relación con William Levy

Hace solo unos días Elizabeth Gutiérrez habló abiertamente sobre su relación con William Levy. La actriz estuvo durante casi 20 años con el padre de sus dos hijos y fue en una entrevista para el programa '¡Siéntese quien pueda!' donde dijo sus primeras palabras. Puedes ver todo lo que dijo en el vídeo de arriba.

"Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo", empezaba diciendo la actriz mexicana. "No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día", declaraba.

"Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí. Pero sentía que eso era también parte de mi sanación como persona de que no puedo tener cosas adentro, y no es hablar mal, simplemente decir tu lado de los hechos, de que tú viviste", aclaraba.

Seguro que te interesa:

William Levy presume de músculos sin camiseta pero todos se fijan en otro detalle