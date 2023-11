Elizabeth Gutiérrez habla desde España sobre su reconciliación con William Levy: "Lo más importante es el amor"

Elizabeth Gutiérrez y William Levy han protagonizado un nuevo episodio de su vida y han vuelto a aparecer juntos en un viaje familiar en España donde se han dejado ver más cariñosos que nunca.

El motivo del viaje ha sido el premio que ha recibido William Levy en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), momento en el que el actor dedicó estas cariñosas palabras a Elizabeth Gutiérrez y sus hijos.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Instagram Elizabeth Gutiérrez

Además, Elizabeth Gutiérrez habló en ese momento para el programa El Gordo y la Flaca donde el reportero le dijo que este viaje había servido para callar "muchas bocas" y le preguntó sobre qué tenía que decir sobre los rumores que siempre hay sobre ellos:

"Nada, absolutamente nada, yo creo que lo mejor es el tiempo, el tiempo que ponga todo su lugar. Eso es lo más importante. Nosotros somos una familia normal, como todas, con altas y bajas. Pero lo más importante es el amor y nuestra familia", explica.

Para después elogiar a William Levy: "Estoy súper orgullosa de William, de lo que ha logrado. Empezar con él desde 0 y ver todo lo que ha logrado, de verdad, me enorgullece muchísimo. Se merece todos los premios y todas las cosas. No pierde su esencia de ser ese hombre humilde y agradecido que conocí hace más de 20 años".

Por último, el reportero preguntó a la presentadora sobre "¿Por qué siempre circulan esos rumores de separación?", a lo que respondió: "No tengo nada qué decir a cerca de eso".

Además, Elizabeth Gutiérrez quiso dedicar un mensaje al actor cubano por el reconocimiento que ha recibido a través de Instagram: "Ese eres tú… agradecido y con un corazón noble... he estado a tu lado desde el comienzo de tu carrera, he vivido tus muchos noes y he visto cómo los conviertes en retos, en oportunidades! He visto cómo los conviertes en un sí!!", escribe.

Para seguir diciendo: "Haces que la gente se sienta cercana… haces que los incrédulos crean que los sueños se cumplen!! Felicidades por todo el cariño que has cosechado en tu camino. Ver el cariño de tus fans hacia ti me enorgullece. Siempre estaré orgullosa de ti, te voy a admirar siempre! Toty, Kailita y yo te amamos y estamos muy orgullosos de ti!! Felicidades por este premio!!! Ahí estaremos siempre aplaudiendo todos tus logros!!".