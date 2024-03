Drake Bell habla de los abusos sexuales que sufrió por parte de un trabajador de Nickelodeon cuando aún era menor

Drake Bell es de esos actores que desde su infancia han pertenecido al mundo de la actuación. Empezó de niño siendo actor de Nickelodeon y su carrera gracias a eso ascendió de forma muy rápida.

Si bien el intérprete no suele estar en el foco de la actualidad, hace unos meses salió a la luz que su mujer había solicitado el divorcio después de que él desapareciera sin motivo alguno dejando muy preocupados a sus seres queridos y también a sus fans, aunque finalmente apareció y todo quedó en una falsa alarma, como puede verse en el vídeo.

Ahora, ha reaparecido para contar un duro episodio de su adolescencia en Nickelodeon. Al parecer, Drake sufrió abusos sexuales con 15 años por parte del coach de diálogo de la cadena, Brian Peck. El intérprete va a aparecer en un nuevo documental de Discovery que se llama Quiet on set: The Dark Side of Kids TV para contar todo lo que ocurrió.

En una entrevista que ha sido colgada en YouTube, previa a la emisión del documental, se ve a miembros del elenco y del equipo de Nickelodeon hablando sobre el tema justo antes de que Bell haga su aparición y se siente con ellos.

Warner Bros. Discovery ha compartido un comunicado de prensa a People en el que han explicado lo que se podrá ver en Quiet on set: The Dark Side of Kids TV: "El clip revela que la exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su excoach de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y quedó registrado como delincuente sexual".

Ya en agosto de 2003 en un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Los Ángeles se dijo que Brian Peck fue arrestado en su residencia de Valley Glen por el área juvenil de la Unidad de Explotación Sexual de LAPD por actos lascivos con un niño . Estos actos ocurrieron un par de años antes del arresto y, al parecer, Brian había estado "entrenando a la víctima".

Las investigaciones comenzaron cuando "la familia del menor reportó que Peck había estado durante un período de seis meses molestando al niño". Sabiendo esto, los detectives comenzaron a creer que habría más víctimas por salir.

Por otros medios como Business Insider se ha sabido que el coach de diálogo no refutó ninguna de las acusaciones: un acto lascivo con un menor de 15 años y sexo oral con otro de 16 años. Tras esto, fue condenado a 16 meses de cárcel y quedó registrado como delincuente sexual.

El abuso sexual que sufrió Bell ocurrió cuando tenía 15 años. Durante su infancia y adolescencia estuvo en varias series como All That o Amanda Show. Posteriormente, tendría su propia serie llamada Drake y Josh en el año 2004.

Todo lo que se verá en el documental está pensado para arrojar luz sobre lo que hay detrás de algunos de los niños más icónicos de las series rodadas entre los años 90 y principios de los 2000. En el comunicado lanzado por Warner Bros. Discovery se explica más sobre los objetivos de este proyecto.

Según parece, hablará del entorno al que estuvieron expuestos los exempleados e incluirá "relatos emocionales que muestran un patrón de comportamiento grosero, abusivo y manipulador que se desarrolló a lo largo de décadas, así como historias exclusivas sobre depredadores infantiles en el set". También han comunicado que van a recontextualizar muchos momentos que fueron considerados como "tontos" en esa época a través de testimonios y material de archivo.