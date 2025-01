Denise Richards asegura que sus implantes de pecho explotaron mientras rodaba un reality: "Tengo que rehacerlos"

Denise Richards no deja indiferente a nadie con sus proyectos fuera del cine. La actriz anunció hace tres años que se abría una cuenta de Onlyfans, al igual que su hija, y ahora ha sufrido algunas lesiones en la grabación de un reality show de supervivencia extrema.

La actriz de 53 años ha rodado la temporada 3 de Special Forces: World's Toughest Test, de Fox, que se estrena el 8 de enero, en la que, junto a otros famosos, deben hacer labores de Fuerzas Especiales como rescatar rehenes en el mar, atravesar escaleras entre acantilados o simular inmersiones en aguas gélidas. Ahora bien, con lo que no contaba la ex de Charlie Sheen es con que le estallaran sus dos implantes de pecho.

Así lo ha contado en una entrevista junto a su marido Aaron Phypers en Jeff Lewis Live de SiriusXM. "Yo también salté de un puente, y fue entonces cuando me explotaron los implantes desde esa cosa", explicó sobre el arnés que llevaba, culpable de la rotura.

"Todavía tengo que rehacerlos. Debería haberlo hecho hace un mes, pero no pude porque estábamos filmando", admitió, lamentando que su seguro no cubría los gastos de la operación: "Tengo que pagar. Creo que prácticamente hemos firmado nuestra vida haciendo ese programa... Es peligroso".

De hecho, en una entrevista con People, Richards reconoció que sus hijas estaban "muy molestas" cuando se enteraron de que participaría en el show: "No querían que lo hiciera. Tenían miedo de que me hiriera o me matara".