Se confirma que Andrew Jury, estrella de Married at First Sight, murió en la cárcel antes de comparecer ante el juez

Tras conocer la noticia de la muerte de Andrew Jury, estrella del reality Married at First Sight, a los 33 años, ahora han salido a la luz más detalles sobre su fallecimiento. El joven participó en la primera temporada del programa de la versión de Nueva Zelanda, en el que se casó con otra concursante, Vicky Gleeson-Stokes, aunque al terminar la emisión, esta relación acabó. Además, un año después hizo declaraciones poniendo en duda la ética del programa y las condiciones a las que estaban sometidos los concursantes.

Fueron sus propios compañeros de reparto quienes comunicaron su fallecimiento a través de una publicación conjunta de Instagram, aunque en ese momento no se conocía información más allá de su muerte. Sin embargo, ahora se ha dado a conocer que murió en la cárcel de Mt Eden Corrections Facility, en Auckland, Nueva Zelanda, según The New Zeland Herald. Lo encontraron en su celda horas antes de una comparecencia ante el tribunal. Jury se encontraba en prisión por diferentes delitos: entrar ilegalmente en un edificio, agresión con intención de causar lesiones, daños intencionados, posesión de un arma ofensiva y comportamiento amenazador.

Aunque aún no se ha confirmado las causas de su muerte, el director general de la prisión, Dion Paki, ha indicado que "no hay indicios de que sea una muerte sospechosa". Además, ha explicado que, a pesar de la ayuda médica de urgencia, no se pudo hacer nada por salvar su vida: "Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Otros hombres de la unidad y el personal están recibiendo apoyo, incluidos capellanes y apoyo cultural cuando lo soliciten", continúa Paki.

Un portavoz de la policía ha confirmado que este fallecimiento ya se ha derivado a un médico forense. Además, Paki ha asegurado que este suceso tendrá una revisión interna y una investigación por parte de la inspección independiente de Instituciones Penitenciarias: "Tanto el cuerpo de inspectores como el médico forense llevan a cabo una sólida evaluación independiente de cada incidente, aportando comentarios y recomendaciones sobre la atención y el tratamiento de las personas fallecidas. Además, el forense confirma la causa de la muerte".

El padre del joven, Roy Jury, ha confesado que estaba preocupado por la salud mental de su hijo los días previos a las vistas programadas: "Debería haber sido una alerta cuando Andy dejó de comunicarse con su familia y amigos. La familia y amigos de Andy estamos muy entristecidos y desconcertados por este angustioso suceso", continúa Roy. Además, ha comentado que su hijo fue arrestado el 2 de abril por diversos cargos y desde entonces ha estado "en apuros" en prisión.