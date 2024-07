Muere a los 33 años Andrew Jury, estrella del reality Married at First Sight

El concursante del reality Married at First Sight (Casados a primera vista) de la versión de Nueva Zelanda Andrew Jury ha muerto a los 33 años. El joven participó en la primera temporada que se retransmitió en 2017, cuando Jury tenía 26 años. Este, originario de la ciudad de Auckland, era conocido por su personaje de albañil.

La noticia de su muerte la han compartido sus compañeros de programa, Brett y Angel Renall y Benjamin Blackwell, a través de una publicación conjunta de Instagram: "Con nuestro más sentido pésame nos hemos reunido para confirmar la muerte de Andrew Jury. Tuvimos el absoluto placer de grabar y participar en un show que nos mantendrá unidos para el resto de nuestras vidas", anunciaban en la red social.

Además, añadían: "A pesar de sus dificultades, Andrew siempre fue muy amigable y el alma de la fiesta durante la experiencia que compartimos y realmente valoró su tiempo en el programa. En este momento, todo nuestro elenco desea mandarle todas nuestras condolencias y amor a su familia – Ben, Angel, Brett, Vicky, Haydn, Lacey, Claire, Dom, Aaron, Luke, Belinda".

De esta manera, Warner Bros Discovery también ha querido sumarse a estas condolencias y muestras de cariño, según New Zealand Herald: "WBD tiene la responsabilidad de preocuparse seriamente y tiene protocolos en marcha para el bienestar del reparto y el equipo. Todos los sponsors de Marry at First Sight tienen acceso a profesionales de la salud mental durante todo el proceso, desde la pre-emisión, hasta la producción y la emisión", ha comunicado un portavoz de la compañía.

En el programa, Jury se casó con Vicky Gleeson-Stokes, aunque tras la finalización del reality, se separaron. Un año después, Jury hizo unas declaraciones cuestionando la ética del programa. De esta manera, contó que Vicky y él eran totalmente opuestos y no se asemejaban a lo que solicitaron al entrar al programa. Además, hizo acusaciones sobre las condiciones a las que estaban expuestos los concursantes durante la grabación.