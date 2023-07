Aseguran que Heather Locklear ha vuelto a beber y toma Ozempic tras sus preocupantes fotos: Ha estado 20 veces en rehabilitación

Heather Locklear ha acaparado toda la atención después de ser fotografiada en una actitud muy extraña al lado de unas oficinas en Malibú, donde, al parecer, tuvo una reunión de una hora.

Ahora, algunas fuentes han hablando con varios medios donde comentan la preocupación por la actriz de 'Melrose Place' desde su círculo más cercano.

Así, una fuente explica a Us Weekly: "Ella ha estado bebiendo y les dijo a sus amigos hace más de un mes que quería volver a rehabilitación". Aunque aseguran que "no está en rehabilitación".

Heather Locklear | Getty

Heather lleva años enfrentándose a problemas de salud mental, adiciones o altercados con la policía. Tanto que ha llegado a estar hasta 20 veces en rehabilitación.

Sobre la últimas fotos aseguran que "fue un comportamiento muy extraño, sin duda, un poco impactante", compartió un testigo.

"Parecía estar hablando sola, al 100 por ciento. Dios sabe lo que estaba pasando. En un momento cruzó corriendo la calle haciendo todas esas muecas, luego volvió y se sentó sola. ¿Y por qué caminaba a lo largo de la pared con chanclas? Esa fue una caída seriamente empinada. Si se hubiera caído, habría sido muy peligroso".

"Los seres queridos de Heather están seriamente preocupados por ella y esperan que esto sirva como una llamada de atención para obtener ayuda", explica otra fuente a 'Us Weekly'. "Todos están tratando de llegar al fondo de lo que está pasando exactamente, no solo el día en que se sacaron esas fotos, sino en general, porque está muy claro que algo no está bien".

Otra fuente ha hablado también con el 'Daily Mail' donde vuelven a comentar la preocupación por su salud: "La familia está muy preocupada. Todo el mundo se siente impotente. Richie [Sambora], su familia, especialmente su hija Ava, que la quiere mucho".

"El tequila siempre ha sido su bebida. Ella no puede mantenerse alejada de eso. También toma Ozempic y está obsesionada con su peso. Ha perdido 18 kilos", explican. Comentando Heather Locklear está tomando este medicamento para la diabetes que se ha popularizado para perder peso en muchas celebridades.

Heather Locklear lleva décadas envuelta en escándalos. Entre los últimos hay que retroceder a febrero de 2018 cuando fue arrestada por violencia doméstica y agresión a un oficial de policía.

En junio de ese año volvieron a arrastrarla por presuntamente abusar verbal y físicamente a un trabajador de EMT de ambulancia que acudió a su casa luego de una llamada de ayuda.

Heather Locklear en una foto de fichaje policial después de su arresto por agresión doméstica y agresión a un oficial en febrero de 2018 | Getty

Además, la policía ha acudido en varias ocasiones a su casa después de recibir múltiples quejas por peleas con su prometido, el expiloto de motocross Chris Heisser. Donde, al parecer, en uno de estos altercados la actriz le habría mordido a su pareja en la nariz.

Tras estos altercados Heather tuvo que cumplir 30 días de rehabilitación para evitar 120 días de cárcel. "Heather salió tan ilesa sin libertad condicional ni responsabilidad después de golpear a policías y luego amenazar a los conductores de ambulancias de EMT", explican las fuentes.

"La falta de responsabilidad le ha permitido continuar escondiéndose en la cima de su propiedad en la montaña y beber su cuerpo de tequila en una figura mucho más grande e infeliz", concluyen.