Zendaya aparece por sorpresa en Coachella y vuelve a cantar después de 8 años

Zendaya es una de las actrices más importantes de Hollywood en la actualidad tras el enorme éxito que ha cosechado con la serie de HBO 'Euphoria' pero cuando empezó en Disney Channel también lanzó su carrera musical por aquel entonces. Concretamente su álbum debut lo sacó en el año 2013 y después estuvo durante 3 años de gira hasta el año 2015.

Desde entonces Zendaya se ha centrado en su faceta como actriz dejando a un lado a un lado su trayectoria musical. Pero ahora, la joven ha sorprendido a todos sus fans regresando a los escenarios tras aparecer en medio de la actuación de Labrinth en Coachella 2023.

Zendaya cantó junto a Labrinth los dos temas en los que colaboran juntos y que forman parte de la banda sonora de 'Euphoria', por un lado 'All of Us' de la temporada 1 de la serie y, por otro, 'I'm Tired' de la segunda entrega.

La actriz lució un vestido corto de color rosa con volantes que combinó con unas botas altas negras y un pelazo muy largo y rizado. Tras su terminar su actuación Zendaya publicó un mensaje en Instagram Stories donde decía:

"No puedo expresar lo suficiente mi agradecimiento por esta noche mágica. Gracias a mi hermano Labrinth por invitarme y brindarme el espacio seguro más hermoso para estar de nuevo en un escenario. Mi corazón está tan lleno. No puedo agradecerles lo suficiente por el amor que recibí esta noche, hicisteis que todos mis nervios se esfumaran".

El mensaje de Zendaya tras actuar en Coachella | Instagram Stories Zendaya

En el año 2022 Zendaya publicó un tuit donde reconocía que había estado alejada de la música por varias razones que no concretó pero que, aún, seguía adorando ese mundo: "Me alejé de la música hace bastante tiempo, por una serie de razones, pero todavía me encanta, así que la amabilidad y el apoyo que he recibido en los últimos días solo por un pequeño dedo del pie sumergirme de nuevo en algo de música significa el absoluto mundo para mi. Gracias", escribía.

Ahora, esta nueva aparición puede significar un nuevo comienzo para Zendaya y que vuelva a animarse a crear otra vez música y, quién sabe, si a sacar otro disco. El tiempo lo dirá.