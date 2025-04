Warner Bros prepara una nueva versión de The Bodyguard (El Guardaespaldas), el drama de 1992 protagonizado por Kevin Costner y Whitney Houston, informaron al medio especializado Deadline los codirectivos de la productora estadounidense, Mike De Luca y Pam Abdy.

Warner estuvo al frente del filme original y ha previsto que la nueva cinta esté dirigida por Sam Wrench, quien estuvo al frente del documental Taylor Swift: The Eras Tour, sobre la última gira de la cantante estadounidense.

The Bodyguard recaudó en su lanzamiento 411 millones de dólares en la taquilla mundial y recibió dos nominaciones al Óscar a mejor canción original por "I have nothing" y "Run to you".

Kevin Costner y Whitney Houston | Getty

La trama original se centraba en Frank Farmer, el exagente del Servicio Secreto interpretado por Costner, quien acepta un trabajo como guardaespaldas de la famosa estrella de R&B Rachel Marron, interpretada por Houston en la cima de su fama como estrella del pop. Drama, romance y una trama de suspense se suceden mientras Frank intenta rastrear a un peligroso acosador, y el acto final se desarrolla con la victoria de Rachel en el Óscar a la Mejor Película.

Deadline dice que no se han facilitado detalles sobre el eventual elenco: "Más allá de Swift, hay muchas cantantes que podrían interpretar a la estrella", dice la revista, según la cual el guion estará a cargo de Jonathan A. Abrams (Juror No. 2).