Todas las razones para no perderse 'Alas rotas' en Nova

'Alas rotas', la nueva serie turca que estrena Nova, ya nos sobrecoge desde la primera secuencia. Una madre, acompañada de sus cuatro hijos, busca en los restos de un día de mercado la cena para esa noche. A partir de ahí nos sumergimos en la dura realidad de la familia de Nefise y, al mismo tiempo, somos testigos de su encuentro con los Karamaner, con quienes, pese a estar en las antípodas económicas, mantendrán unas intensas y complicadas relaciones.

Una madre coraje

Nefise (Deniz Bolışık) se une a la cada vez más amplia lista de mujeres valientes y decididas que buscan donde no hay para sacar adelante a sus hijos. Como en su momento le pasó a Bahar en ‘Mujer’, Nefise también sufre cada vez que abre la nevera porque apenas tiene con qué llenarla y se le parte el corazón cuando su hija pequeña le pide chocolate. Es más, incluso aunque el tono y el momento sean del todo inoportunos, hasta nosotros logramos escuchar el cerebro de Nefise pensando en cómo conseguir un bote de champú.

Pero lo peor es que, por más que se esfuerce, parece que todos los elementos se han puesto de acuerdo para complicar aún más la delicada situación. O es que simplemente Nefise ha ido salvando pequeños obstáculos y ya se ha quedado sin impulso para saltar el muro que tiene ahora ante ella: le ha tocado un jefe sinvergüenza que utiliza su primer traspiés para negarle el sueldo que se ha ganado trabajando y su casero no ha encontrado mejor momento para dar un pelotazo urbanístico desahuciando a la familia.

Nefise no pide demasiado. Solo quiere un trabajo con el que mantener a sus hijos y poder pagar un techo (a poder ser sin goteras). ¿Será capaz de encontrarlo? Pero mientras busca esa nómina que mitigue sus problemas, en su camino se ha cruzado Muzaffer Karamaner (Fatih Al). Ha sido una casualidad, pero puede ser determinante para el futuro de ambos. ¿Qué consecuencias tendrá ese encuentro para Nefise? ¿Será su salvación económica? ¿Será algo más?

Zeynep, la mejor hermana mayor

Aunque sea aún muy pronto y sea muy poco lo que conocemos de Nefise, parece claro que, sea lo que sea lo que surja con Muzaffer, su prioridad son sus hijos y su bienestar. Unos hijos que desde el principio muestran unas personalidades muy diferentes.

Zeynep es el ejemplo perfecto de hermana mayor. No solo es quien mejor comprende todos los esfuerzos que hace su madre a diario, sino que es también su gran aliada a la hora de atender a sus hermanos. No solo no ha dudado en compaginar estudios y trabajo, sino que también intenta que los más pequeños comprendan la situación.

Eso sí, Zeynep tiene un punto de distracción en su corazón. Ahmet no pierde la oportunidad de dejarle claro que ya tiene perfectamente planeado un futuro en común aunque Zeynep no desaprovecha ninguna ocasión para remarcar que su proyecto vital es otro. Zeynep piensa más en universidad y hermanos que en matrimonio e hijos.

Además, ahora ha entrado en Onur en esa ecuación. Es prácticamente un desconocido, pero Zeynep se muestra mucho más cómoda con él que con Ahmet, a quien conoce desde hace años.

¿Cambiará Zeynep sus prioridades con respecto al amor? ¿Conseguirá el recién llegado Onur lo que no ha logrado el viejo conocido Ahmet? ¿Cómo reaccionará el susceptible, desconfiado y celoso Ahmed a la irrupción de Onur en la vida de Zeynep?

Cuatro hermanos, cuatro personalidades

Del resto de hermanos por ahora sabemos menos, aunque ya podemos intuir algunas cuestiones. Nos queda claro que Cemre no tiene filtros a la hora de expresar sus emociones. No le gusta ser pobre. No le gusta tener hambre. No le gusta vivir en una casa con goteras. No le gusta tener el pelo estropeado. ¿Le gustará el giro que va a dar la vida de su madre con los Karamaner?

En cuanto a Emre (Emir Özden, el recordado Ege de ‘Inocentes’), podría decirse que es una combinación de ambas hermanas. También trabaja para echarle una mano a su madre, pero es igual de inconsciente que Cemre. ¿Cómo se le ocurre apostar su sueldo cuando la nevera está completamente vacía? ¿Sería una decisión provocada por la desesperación y la pésima influencia de un amigo o es una pauta de comportamiento?

La pequeña Aysun observa desde su inocencia infantil todo cuanto sucede a su alrededor. Tiene en su muñeca Princesa a su mejor confidente y solo sueña con poder pedir una onza de chocolate sin que se haga el silencio a su alrededor o comerse un trozo de queso sin hacerse daño.

Los príncipes Karamaner

Mientras Nefise y sus hijos se enfrentan a sus momentos más delicados, los Karamaner lidian con sus particulares problemas. Por un lado, no terminan de ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de gestionar su empresa. Y, por otro lado, tienen que enfrentar las nuevas emociones que han provocado en ellos dos misteriosas mujeres.

Muzaffer estaba a punto de formar una nueva familia con Tuba, pero un atraco y una mentira hacen que se replantee su compromiso. No es capaz de olvidar a la mujer que le salvó la vida y algo nos dice que su interés no se debe solo a su buen ojo a la hora de seleccionar modelos para promocionar los productos de su empresa.

Y, además, descubrir que su prometida le ocultó que tiene un hijo ha sido determinante para poner fin a una situación que desde la primera secuencia comprendemos que no le hacía feliz.

Ahora bien, si rechaza a Tuba por ser madre y haberle mentido, ¿qué sucederá cuando descubra que Nefise tiene cuatro hijos?

En cuanto a Onur (Ümit Ibahim Kantarcilar), por ahora parece vivir un poco a la sombra de su hermano en los negocios familiares, pero no sabemos cómo de conforme está con ese segundo plano. Y en lo que respecta a su vida sentimental, es evidente que Zeynep no le ha sido indiferente, pero ¿cómo reaccionará ella ante su interés?

Además, tampoco podemos perder de vista a Emel, la prima de Zeynep que lleva ya años en el universo Karamaner y que ya ha puesto sus ojos en Onur. ¿Cómo se tomará que su objetivo preste más atención a su prima recién llegada que a ella?

Eso sí, Emel cuenta con la inestimable colaboración de su madre, la omnipresente ama de llaves de los Karamaner, que tiene mucho más poder que el saber organizar la colada o preparar los menús semanales. Azime tiene un objetivo y pronto comprendemos que no tiene escrúpulos a la hora de salirse con la suya. Si estaba dispuesta a vender a su sobrina, ¿qué no será capaz de hacer para casar a su hija con el señor de la casa?

En definitiva, son muchas las razones que nos invitan a seguir cada tarde ‘Alas rotas’. Queremos saber si Nefise logra solventar todas sus deudas. Queremos saber si puede llegar a ser feliz con Muzaffer. Queremos saber si Zeynep apuesta por el conocido Ahmed o por el desconocido Onur. Queremos saber si Tuba va a renunciar a su gran boda soñada. Queremos saber si Azime va a ascender de ama de llaves a señora de la casa.

Hemos conocido a muchos personajes que nos plantean muchas preguntas. A partir de ahora toca ir descubriendo capítulo a capítulo si sufren nuevas heridas y, sobre todo, esperar a que los acontecimientos nos revelen si logran curar sus 'Alas rotas'.