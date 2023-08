Sydney Sweeney revela cuál de sus aficiones quiere llevar al cine: "Mis contratos no me dejan hacerlo"

Sydney Sweeney es una de las actrices más solicitadas de su generación tras adquirir fama y reconocimiento mundial por su papel en 'Euphoria', de la que recientemente despedía a su compañero Angus Cloud tras su muerte. A sus 25 años, ha dejado huella en la televisión con series como 'Heridas abiertas', 'The White Lotus' o 'El cuento de la criada'.

En el cine no se queda corta y entre este año y el próximo, estrenará cintas como 'Madame Web', 'National Anthem', 'Immaculated', 'Echo Valley' o 'Anyone But You', junto a Glen Powell con el que surgieron rumores de relación.

Lo que llama la atención de todas estas cintas son sus géneros diversos, como el de superhéroes, de acción, comedia romántica o terror. Sin embargo, parece que por encima de ello, la estrella estadounidense desea poder interpretar algún personaje con dotes en las artes marciales.

Así lo ha revelado en una entrevista para S Moda: "En cuanto a las artes marciales no he podido practicarlas porque la mayoría de mis contratos profesionales no me dejan, ojalá pueda interpretar un personaje que luche. Me crie en la calle, practicando deportes de exteriores, siempre me interesó más aprender tocando y viendo, y haciendo".

Y es que, Sweeney es una devota de estos deportes de contacto como hemos podido comprobar en sus apariciones en distintos eventos de la UFC con fan y en algunas publicaciones en su Instagram entrenando estas disciplinas.

Su otra gran pasión son los coches y restaurarlos, como se puede ver en su cuenta de TikTok @syds_garage: "Es algo que sigo haciendo siempre que puedo. En cuanto estoy en Los Ángeles trabajo en mis coches. Tengo uno ahora mismo como próximo proyecto y me muevo por la ciudad en mi Bronco y en mi Mustang".