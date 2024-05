Skeet Ulrich (Riverdale) revela que fue secuestrado en su infancia por su padre

Skeet Ulrich, más conocido como FP Jones en los últimos años por su papel en Riverdale, se ha sincerado sobre su dura infancia y lo que le ocurrió a él y su hermano.

En el podcast de Michael Rosenbaum, Ulrich hace una revelación que deja al entrevistador impactado.

"Mi hermano y yo fuimos secuestrados cuando teníamos 6 años. Fue nuestro padre biológico, pero nosotros no le conocíamos y él nunca estuvo con nosotros, nos entregó a a una mujer con la que estaba casado y luego nos dejó con los padres de ella y nos acabaron moviendo de aquí para allá... Mi cuidado no era una gran preocupación", recuerda Skeet, de 54 años.

Cuando le preguntan si actuaron las autoridades, el actor replica:

"No, pero creo que había que presentar algunas cosas y cargos y todo eso. Mi madre no lo hizo y no la culpo realmente, y sabes estoy seguro de que había mucho más detrás que yo ni siquiera sé o podía entender. Sea por la razón que sea, no, y no pasa nada", explica.

Así, el actor, que se hizo mundialmente conocido en Scream y en los últimos años ha tenido una gran presencia con Riverdale, recuerda esos momentos de inestabilidad junto a su hermano.

Cole Sprouse y Skeet Ulrich como Jughead y FP Jones en 'Riverdale' | The CW

"Al principio estábamos en Miami y hacíamos todo tipo de mierdas por las calles. Teníamos 6 y 7 años, así que nada loco. Pero vagábamos por las calles y cuando volvíamos a casa estaba vacía todos los días", cuenta.

Ulrich revela que ha tenido algún contacto más con su padre a lo largo de su vida, y que su madre biológica volvió a sus vidas cuando tenía 10 años.

"Se presentó en mi granja cuando tenía como 32, me enfadé bastante después de esa", recuerda. "Pero no siento mucho sobre él, sinceramente. Mis hijos y yo estamos muy unidos", asegura, habiendo conseguido romper el patrón y teniendo una gran relación con sus mellizos, Jakob y Naiia.