Sarah Drew confiesa cómo fue ver el pene de Jesse Williams en su obra tras su reencuentro en 'Anatomía de Grey'

'Anatomía de Grey' ha sufrido recientemente una desbandada por parte de su elenco más mítico. Primero fue el shock de la abrupta salida de Justin Chambers (Alex Karev) sin rodar su despedida, después el regreso de personajes muertos como Patrick Dempsey, luego tuvimos la inesperada muerte de Giacomo Gianotti, y con Jesse Williams llegó después la despedida de uno de los personajes más longevos, el doctor Jackson Avery.

Después, supimos que el actor no atravesaba un buen momento económico tras su despedida de la serie y el divorcio con su mujer en 2019. Entre otros motivos, esto es lo que le habría llevado a aceptar de nuevo el que fuera su personaje durante 12 temporadas, pero esta vez ha sido durante un solo episodio.

Y no uno cualquiera, sino el final de la temporada 18, que ha coincidido con el episodio 400. Tampoco lo ha hecho solo. Sarah Drew, que dejó la serie en su temporada 14, también ha vuelto en este episodio tan emotivo. April, el personaje de Drew, volvió a aparecer puntualmente en la temporada 17 coincidiendo con el anuncio de que Jesse Williams abandonaría la serie.

En este episodio hemos podido revivir el romance entre Jackson y April, para sorpresa de sus fans, ya que estaban separados hasta su última aparición. La química también ha vuelto más allá de la pantalla y Sarah Drew ha arropado a su compañero de rodaje en la obra que le ocupa actualmente en Broadway, 'Take Me Out'.

La misma se hizo conocida por unas imágenes que se difundieron por redes donde podíamos ver a Jesse Williams sin su bata de médico, y sin ninguna ropa en general. Un espectáculo que la propia Sarah Drew ha visto en persona, y sobre el que se ha pronunciado con E! News: "Lo divertido del show es que la desnudez no parece algo raro en ningún momento".

"Hay muchos desnudos, un equipo entero de béisbol aparece desnudo, y cuando llega Jesse desnudo es como '¿Y qué? Todo el mundo lo está'". A pesar de la confianza con su co-star, Drew también ha comentado que no necesitaba ver detalladamente el espectáculo: "Me compré una entrada en el palco porque no necesitaba estar súper cerca".

