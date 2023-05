'Queen Charlotte': ¿Qué pasa con Reynolds? Las reveladoras palabras de Brimsley sobre el final de 'La reina Carlota'

La serie de 'Queen Charlotte', 'La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton' en español, ha sido un gran añadido al universo de época creado por Shonda Rhimes.

'Los Bridgerton' se convirtió en un fenómeno instantáneo tras su estreno con la pareja del duque de Hastings y Daphne Bridgerton, y después de una temporada 2 donde tuvimos a 'Kanthony' y esperar a la tercera pareja de la ficción, Netflix ha lanzado una precuela que nos revela mucho sobre los orígenes de algunos personajes de la historia.

La trama de 'Queen Charlotte' está centrada, por supuesto, en la historia de amor y dificultades de la reina Charlotte y el rey George, pero también hay otra historia de amor que ha conquistado a la audiencia: la de sus lacayos reales, Brimsley y Reynolds.

Brimsley y Reynolds en 'Queen Charlotte' | Netflix

Si aún no has terminado de ver 'La reina Carlota' será mejor que no sigas leyendo porque encontrarás spoilers del final.

A lo largo de sus 6 episodios les hemos visto lidiar con los problemas de la corona y de sus correspondientes majestades, cada momento íntimo que han podido robar, y finalmente qué ha sido de su relación en el 'futuro', pues la serie también vuelve al 'presente' de 1817 que conocemos por 'Los Bridgerton'.

Así, en una escena que ha roto corazones de forma inesperada, Brimsley y Reynolds comparten un momento de felicidad bailando juntos en las sombras de los jadines del Baile Real, y entonces la escena corta al presente donde se ve a Brimsley bailando solo, y con una cara que refleja a la perfección su soledad.

Después de este descorazonador momento, y siendo (¡en un principio!) 'Queen Charlotte' una miniserie, los fans se mueren por saber qué ocurre con el personaje de Reynolds.

El actor que da vida a Brimsley en su versión joven, Sam Clemmett, ha confesado a RadioTimes:

"Nosotros también lo preguntamos. Desde que nos enteramos el último episodio, hemos estado en plan, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Está bien?", reconoce el actor.

"A mí, desde luego, me encantaría saberlo. Freddie [el actor de Reynolds] bromea constantemente que está tumbado en las Maldivas con un mojito, tomándose su merecido descanso", revela. Y también está seguro de que "siguen queriéndose por supuesto. Son almas gemelas. Significan todo para el otro".

Brimsley adulto en 'Queen Charlotte' | Netflix

Por otro lado, las palabras de su homónimo, el actor de Brimsley en su versión adulta, Hugh Sachs, han dado más pistas en Vulture, pues al parecer había una escena que se eliminó.

"Había una escena que al final no rodamos porque se eliminó, pero yo iba a cruzarme con el Reynolds mayor. Fue el amor de su vida, y por la razón que sea, no pudieron seguir juntos. Así que cuando se cruzan con el otro en el pasillo en una escena eliminada, no era un momento tóxico", explica.

"Debido al mundo en el que vivían, todavía era un delito penado con la horca ser gay, simplemente no era posible", añade Hugh, lo que daría un gran detalle de lo ocurrido entre la pareja, y al menos descartaba que Reynolds esté muerto. Aunque al haber sido eliminada, todo puede ocurrir...