¿Qué fue de la hija de A Dos Metros Bajo Tierra? La versátil carrera de Lauren Ambrose, por la que no ha pasado el tiempo en 20 años

A Dos Metros Bajo Tierra (Six Fix Under) se estrenaba en el año 2001 y tras 5 temporadas se ha convertido en una de las series de culto de HBO con su particular visión sobre la muerte.

La ficción cuenta con un reparto coral encabezado por Frances Conroy interpretando a la matriarca de la familia Fisher, Ruth, y sus tres hijos: Nate (Peter Krause), Dave (Michael C. Hall) y Claire (Lauren Ambrose).

Ya han pasado más de 20 años desde el estreno de la ficción y, aunque todos sus actores han seguido dentro del mundo de la interpretación, algunos han tenido unas carreras más mediáticas que otros.

Lauren Ambrose | Cordon Press

En el caso de Lauren Ambrose logró con A Dos Metros Bajo Tierra su gran oportunidad como actriz después de realizar algunos papeles de adolescentes en películas como In & Out (Dentro o fuera) de 1997 o Can't Hardly Wait (Ya no puedo esperar) de 1998.

Así, durante 5 años pudimos disfrutar de ella como la atormentada y artística hija menor de A Dos Metros Bajo Tierra, ficción por la que estuvo nominada en varias ocasiones a los Premios Emmy.

Tras ello, Lauren ha seguido su carrera como actriz pero de una forma lenta pero sin pausa. Además, ha estado centrada en su familia. Ambrose está casada con el fotógrafo Sam Handel con quien tiene dos hijos en común.

Después, entre sus proyectos más destacados la pudimos ver en el regreso de la serie Expediente X en el año 2016 junto a Gillian Anderson y David Duchovny donde encarnó a la Agente especial Einstein.

David Duchovny y Lauren Ambrose en la temporada 10 de Expediente X | Cordon Press

También estuvo en la serie Servant desde el año 2019 a 2013. O en la temporada 2 de Yellowjackets haciendo la versión adulta de Vanessa "Van" Palmer.

Lauren Ambrose en la temporada 2 de Yellowjackets | Cordon Press

Pero, además de su carrera como actriz dentro del cine o la televisión, en el año 2018 Lauren lograba uno de sus sueños, actuar en Broadway.

De esta manera formó parte del reparto del clásico musical My Fair Lady por el que llegó a ser nominada a un premio Tony.

Además, llama la atención el juvenil aspecto que sigue conservando Lauren Ambrose quien a sus 45 años parece que el tiempo no pasa por ella.