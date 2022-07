Los amantes de 'Teen Wolf' están de suerte, pues en la Comic-Con de San Diego se revelaron dos novedades: el primer vistazo a la esperada película y el secreto mejor guardado de 'Wolf Pack', el spin-off de la serie.

Si creías que era la última vez que ibas a disfrutar del universo de Beacon Hills, te equivocabas.

Y es que desde que la serie terminó en 2017, tras seis temporadas de aventura, Jeff Davis ya anunció que el universo seguiría expandiéndose. Eso sí, esta vez echaremos de menos a nuestro querido Stiles (Dylan O'Brien).

'Teen Wolf: The Movie' | Paramount+

'Teen Wolf: The Movie' y el gran regreso de Allison

Este jueves se estrenaba en San Diego el primer tráiler de la película que seguirá la aventura de Scot McCall (Tyler Posey) y su peculiar manada para vencer al mal aterrador que se cierne sobre Beacon Hills.

La película de Paramount Plus aún no tiene fecha de estreno, pero promete hacer aullar a los lobos una vez más. Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido. Se trata del regreso de Allison.

Allison en 'Teen Wolf: The Movie' | Paramount +

Sí, tal y como lees, el personaje interpretado por Crystal Reed volverá de entre los muertos. Y es que en Jeff Davis aseguró en el panel de 'Teen Wolf' que "quería asegurarme de hacerle justicia al personaje".

Otros actores que también veremos de vuelta en Beacon Hills serán JR Bourne, Shelley Henning, Orny Adams, Linden Ashby, Seth Gilliam, Colton Haynes y Ryan Kelley.

'Wolf Pack': sinopsis, reparto y mucho más

La gran noticia se ha revelado y ya se sabe quién será la actriz que encabezará el spin-off. Sarah Michelle Gellar, conocida por su papel como Buffy Summers en 'Buffy, cazavampiros', será una de las protagonistas de 'Wolf Pack'.

Panel de 'Teen Wolf' en la Comic-con 2022 | Getty

Sin embargo, la participación de la actriz no se va a limitar en este caso solo a la interpretación, sino que también se ha unido a la nueva serie como su productora ejecutiva.

Según ha publicado Deadline, 'Wolf Pack' sigue la historia de dos jóvenes (Armani Jackson y Bella Shepard) cuyas vidas cambian cuando un incendio forestal despierta a una criatura sobrenatural.

¿Cuál será el papel de Gellar? Interpretará a Kristin Ramsey, la investigadora a cargo de descubrir los misterios del incendio.

Junto a Gellar, Jackson y Shepard también estarán otras caras conocidas como Tyler Posey y Tyler Hoechlin.

...

Seguro que te interesa:

Tyler Posey ('Teen Wolf') se sincera sobre su sexualidad y sus adicciones