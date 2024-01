Primer avance de The Gentlemen, la serie de Guy Ritchie con Theo James (The White Lotus)

Netflix ha desvelado el primer teaser de The Gentlemen: La serie, el nuevo proyecto de Guy Ritchie inspirado en la película original de Miramax, que se estrenará globalmente en marzo de este año.

Netflix también ha confirmado la incorporación de Ray Winstone (El gato con botas: el último deseo, La viuda negra) al reparto dando vida a Bobby Glass, un delincuente profesional del East End de Londres responsable de la creación de un imperio industrial del cannabis. Por su parte, Theo James, nominado al Emmy por The White Lotus, interpreta al Duque de Halstead, Eddie Horniman, que se ve envuelto en el mundo de la delincuencia tras heredar la propiedad de su padre, y Kaya Scodelario (Infierno bajo el agua, Agatha Christie: el misterio de Pale Horse) interpreta a Susie Glass, la hija de Bobby, una mujer elegante y férrea que dirige el día a día del imperio.

Completan el reparto de The Gentlemen: La serie Daniel Ings (Odio a Suzie), Joely Richardson (El amante de Lady Chatterley), Vinnie Jones (Lock and Stock), Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Chanel Cresswell (This is England), Michael Vu, Max Beesley (Secuestro en el aire), Jasmine Blackborow (María Antonieta), Harry Goodwins (In His Hands: The Emergence), Dar Salim (El Pacto), Pearce Quigley (Detectorists), Ruby Sear y Peter Serafinowicz (La garrapata).

Escena de The Gentlemen | Netflix

El polifacético y galardonado Guy Ritchie es el creador, co-guionista y productor ejecutivo de la serie, además del director de los dos primeros episodios. Matthew Read es co-guionista y la producción ejecutiva corre a cargo de Guy Ritchie, Matthew Read, Marn Davies e Ivan Atkinson, junto con Marc Helwig por Miramax TV, y Will Gould y Frith Tiplady por Moonage Pictures. El productor de la serie es Hugh Warren. The Gentlemen: La serie está coproducida por Netflix, Moonage Pictures y Miramax TV. El largometraje estrenado en 2020 recaudó más de 115 millones de dólares en la taquilla mundial.

Acerca de The Gentlemen

En The Gentlemen: La serie, Eddie Horniman (Theo James) hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre, y descubre que forma parte de un imperio del cannabis. Por si fuera poco, varios hampones de Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel. Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio terreno. Pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gusto.