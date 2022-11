Phoebe Dynevor soprende con un nuevo look para la nueva temporada de 'Los Bridgerton'

Es indiscutible que la carrera de Phoebe Dynevor se disparó con el estreno de la primera temporada de 'Los Bridgerton'. La historia de Daphne (Dynevor) y Simon (Regé-Jean Page) cautivó a miles de seguidores provocando que la serie de Netflix se posicionara en lo más alto de las listas de la plataforma. Ahora, los más fieles seguidores de la adaptación del universo creado por Julia Quinn esperan con ansias la temporada 3, que contará la historia de la misteriosa Penelope Featherington y el enternecedor Colin Bridgerton como podemos ver en el avance.

La actuación de Dynevor no dejó indiferente a nadie y es que, tras el estreno de la primera entrega de la saga, la actriz explotó en su carrera cinematográfica con proyectos como la nueva comedia romántica 'The Bank of Dave', dirigida por Piers Ashworth.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que la actriz ha admitido que a pesar de estar en lo más alto, ha pasado por fuertes crisis de ansiedad. No obstante, la intérprete tiene claro que se quiere dedicar a este mundo, y ha confirmado que aparecerá en la tercera temporada de la serie.

Ahora, la actriz ha aparecido en el evento de la revista GQ, posando con un nuevo look que ha sorprendido a sus más fieles seguidores. Durante la alfombra roja pudimos ver a Dynevor posando bastante cambiada y es que parece que ya se ha cansado de su famoso flequillo y de su característico castaño cobrizo, cambiándose a un moreno bastante oscuro y sofisticado.

Phoebe Dynevor en el evento de GQ | Gtres

Dynevor ha posado en el evento con un elegante conjunto negro de dos piezas formado por un top de manga corta y una falda de tubo larga con acabado de encaje. La actriz ha mostrado al mundo su nuevo cambio de look con una sencilla coleta bastante tupida pero favorecedora que no le podía quedar mejor.

