Penn Badgley vuelve a ser Gossip Girl y pone su siniestra voz en You a Kristen Bell por "venganza"

12 años han pasado desde que se finalizó la mítica serie de Gossip Girl y ahora sus fans están revolucionando las redes sociales al presenciar el crossover que todo el mundo necesitaba entre su serie favorita y You, ambas protagonizadas por Penn Badgley.

En un vídeo compartido por Netflix, se puede ver al actor poniendo la característica y misteriosa voz de Joe Goldberg, su personaje en You, pero con la icónica frase de la serie Gossip Girl: "Hello Upper East Siders, you know you love me".

Todo viene de la idea de poner la inquietante voz de Joe a la serie Nadie quiere esto, de Kristen Bell, que puso voz a Penn Badgley como Gossip Girl.

"En el final de Gossip Girl, se reveló que la encantadora Kristen Bell le prestaba su voz a mi personaje, Dan Humphrey, quien es la verdadera Gossip Girl. Perdón, alerta spoiler", explica el actor.

"Pensé en devolverte el favor", añade sobre Bell, quien trabajó en la serie durante sus 6 temporadas. "Voy a darle un giro narrativo a la serie de Kristen, Nadie quiere esto".

La escena que el actor ha elegido narrar muestra a Bell y Adam Brody, los protagonistas, compartiendo su primer beso mientras pasean de noche con un helado. Lo que ha gustado aún más a los fans es la participación de Brody en este inesperado crossover, ya que la estrella de The O.C. está casada en la vida real con Leighton Meester, la icónica Blair Waldorf en Gossip Girl.

Esto hace que el crossover sea aún más interesante, enloqueciendo a los fans, quienes han realizado comentarios como: "Dan Humphrey dándole voz al marido de Blair Waldorf" o "¡Y ese es el marido de Blair en la vida real! ¿En qué tipo de loco multiverso estamos?"

Durante la narración de la escena, Badgley usa la aterradora voz de Joe para decir: "No puedes estar hablando en serio comiendo helado juntos". Esta dinámica es igual a la de la serie You, donde el actor presta su voz para narrar los pensamientos del personaje a lo largo de toda la serie.

Penn Badgley como Joe Goldberg en 'You' | Lifetime

"De todas las formas de debilitar las rodillas de una mujer, no esperaba que manipular un helado fuera una de ellas, pero verte tomar el control, ver tus ojos clavados en mí, me asegura que esta conexión innegable no puede quedar encerrada", narra el actor justo cuando los protagonistas están a punto de besarse.

"Me hace estar seguro de que lo que quiero no es ser solo amigos", narra antes de añadir: "Lo que quiero... es a Adam Brody".

Al finalizar el vídeo, Badgley mira a cámara con una sonrisa y dice: "Nunca pensaste que lo haría, ¿verdad?".

El estreno de la quinta y última temporada de You está a la vuelta de la esquina, donde todos los fans podrán escuchar más de la fantástica narración e interpretación que hace el actor.