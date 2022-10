Paddy Considine improvisó las ultimas palabras de Viserys en el 1x08 de 'La Casa del Dragón'

El final de la primera temporada de 'La Casa del Dragón' cada vez está más cerca. La nueva serie de HBO ha sido todo un éxito y sus fans todavía siguen con la emoción del primer día en cada estreno semanal.

Pero si hay algo que ha llevado a la sucesora de 'Juego de Tronos' a lo más alto esos han sido los actores que han dado vida a sus personajes, entre los que destaca el del rey Viserys, interpretado por Paddy Considine.

[Alerta, SPOILERS, si aún no has visto el capítulo 1x08 será mejor que no sigas leyendo] Tanto es así que su interpretación durante 'El señor de las mareas', el episodio 8 y último en el que aparece, hizo que muchos de los seguidores de la serie aclamaran a gritos un Emmy para él.

Viserys Targaryen en 'La casa del dragón' | HBO

Paddy Considine le da su último adiós a su personaje, Viserys

Con la cara carcomida, Viserys nos regala sus últimos momentos en la serie y ahora, a través de sus redes sociales, ha querido dar las gracias por todo el apoyo recibido: "Gracias por las amables palabras. No puedo responder a todos los comentarios, pero me gustaría reconocer que no se me han pasado por alto", ha comenzado escribiendo.

Asegurando que "ha sido una aventura increíble donde he hecho muchos amigos nuevos que estarán conmigo el resto de mi vida", el actor ha querido agradecerle a los creadores por darle "la libertad de hacer que Viserys sea mío".

Su persona en la ficción se ha convertido en el que más "ha amado" y por ello ha querido darle "mucho amor y respeto a @brooke.sian" puesto que, pese a que tan "estuvo solo unos días", consiguió cambiar "el curso de mi personaje con su brillante actuación y compromiso con el trabajo".

Un emotivo texto donde además Paddy Considine ha revelado que sus dos últimas palabras, "mi amor", de las que mucho se especuló si bien irían dirigidas a Alicent o a su verdadero amor, Aemma, nada tuvieron que ver con el guion: "El impacto se quedó conmigo hasta mis últimas palabras improvisadas".

"Desbloqueó la pieza faltante del rompecabezas para mí y permitió que mi historia completara el círculo. Desde el momento en que ella muere, también lo hace Viserys. Fue una historia de amor. Ese es el secreto que llevo conmigo. Por muy enfermo que esté, él mismo nunca exige ninguna cura. Él acepta su sufrimiento en silencio, sin perdonarse nunca por hacer pasar a su amada esposa por tal tortura en sus últimos momentos. Viserys fue un regalo", ha concluido.

