Olivia Cooke confiesa qué hay entre Alicent y Criston Cole en 'La Casa del Dragón'

La primera temporada de 'La Casa del Dragón' ha presentado a los principales personajes que protagonizarán la Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrenta a el bando de los verdes contra el bando de los negros. O lo que es lo mismo a Alicent Hightower contra su antigua amiga y ahora enemiga Rhaenyra Targaryen.

A lo largo de los 10 episodios que tiene la primera entrega hemos sido testigos de las alianzas que se han ido formando para tomar bando por uno de los dos equipos. Así, analizando estas uniones, la mayoría interesadas, hay una especial que es realmente enigmática. Se trata de la amistad y unión que hay entre Alicent, la reina consorte, y Criston Cole, el Guardia Real.

Recordemos que al principio de 'La Casa del Dragón' Ser Cole era el Guardia personal de Rhaenyra donde surgió algo más que una amistad pero su relación acabaría después de que la princesa rechazase abandonarlo todo para escaparse con él y vivir su amor alejados de Desembarco del Rey.

Rhaenyra y Criston Cole en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Tras ser rechazado Ser Criston Cole desarrolla una animadversión contra la que fuera su amada que se desencadena en un odio atroz y mucha sed de venganza por Rhaenyra. Esto provoca que Cole y Alicent tengan un enemigo común, la heredera al trono, por lo que unen sus fuerzas para lograr sus objetivos personales.

Pero, más allá, hay matices que se nos escapan en este relación y ha sido Olivia Cooke, quien interpreta a la versión adulta de Alicent, quien ha explicado en una entrevista a 'Vanity Fair' cómo ve su personaje esta unión con Cole.

Rhys Ifans, Olivia Cooke y Fabien Frankel como Otto, Alicent y Criston Cole en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

"Creo que hay una alianza que se establece inicialmente a partir de que ambos están heridos por las acciones de Rhaenyra. Eso se ha convertido en un vínculo realmente complicado, en el que ella aprecia inmensamente su lealtad y, a su vez, él hará lo que sea por Alicent, porque ella le salvó la vida y le dio otra oportunidad", empieza diciendo haciendo referencia a cuando Alicent permite que Cole siga con vida tras matar al amante de Laenor Velaryon, Joffrey Lonmouth, en su boda con Rhaenyra.

"Es difícil porque no creo que sea amor, pero es aprecio por lo que él puede hacer por ella, y no dudará en absoluto en hacerlo cuando ella le pida algo. Ella no tiene a nadie así en el castillo. Pero no creo que ella fuese consciente de los extremos a los que puede llegar esa lealtad, como cuando mata a Lyman Beesbury justo en frente de ella", sigue diciendo sobre lo imprevisible que puede llegar a ser el ya nombrado Lord Comandante de la Guardia Real.

Lyman Beesbury y Criston Cole en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Olivia explica que Alicent solo busca, en muchos casos, alianzas para salvarse ella misma: "Simplemente ella está rodeada de esos malditos psicópatas. Es claustrofóbico y aterrador tratar de vivir dentro de esa intensa paranoia y miedo por tu vida todo el tiempo. Es algo así como lo que le impulsa a tomar estas decisiones".

Para terminar diciendo que en el fondo Alicent siente miedo por Criston Cole: "Es una dinámica rara, la relación de Alicent y Criston Cole, y creo que hay matices latentes de algo. Él proyecta una luz sobre ella, la de un hombre viril y esa es la única versión que ella ha tenido de él en su vida. Probablemente esté muy confundida sobre dónde se encuentra su relación. Creo que hay algo raro en ellos que ves en el episodio 9. Creo que es una apreciación de su deber y su lealtad, pero también es un miedo hacia él", concluye.

Seguro que te interesa:

Olivia Cooke nunca podría ser la madre de sus 'hijos' en 'La Casa del Dragón' por su absurda diferencia de edad