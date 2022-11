Después de una temporada 3 llena de giros y emociones, 'You' regresa a Netflix con un cambio de escenario para Joe en su cuarta temporada.

El truculento personaje de Penn Badgley, Joe, ya ha causado estragos en Nueva York y Los Ángeles, y tras seguir a Marienne hasta París, parece que su camino le llevará hasta Londres en la temporada 4.

Ahora, un nuevo póster ha revelado la fecha de estreno de la nueva entrega, y también que se dividirá en dos partes, un importante cambio en la serie y que Netflix está implantando cada vez más en sus series.

La primera llegará el 9 de febrero, y la segunda el 9 de marzo. "No puedes huir de ti mismo" es el eslogan que reza la imagen oficial, que muestra a Joe con la mirada más creepy que nunca.

La temporada 4 no contará, tristemente, con Victoria Pedretti por razones obvias. Pero sí regresará Tati Gabrielle en su papel de Marienne e introducirá nuevos actores y actrices, como Lukas Gage ('Euphoria'), Amy-Leigh Hickman, Charlotte Ritchie, Ed Speleers, Tilly Keeper, Niccy Lin, Aidan Cheng, Eve Austin, Ozioma Whenu, y Dario Coates.

Según nos reveló el primer avance que puedes ver arriba, Joe se ha "refinado" al cruzar el charco y ahora deja sus anteriores vidas atrás para ser nada menos que profesor de universidad, además de presentarnos las nuevas caras.

