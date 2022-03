El estilo que lucen los personajes de 'Los Bridgerton' ha traspasado la pantalla en la premiere de la temporada 2 de la serie. Los protagonistas han lucido elegantes en Londres en el encuentro realizado por Netflix.

Jonathan Bailey, quien da vida a Anthony Bridgerton, Simone Ashley y Charithra Chandran, quienes interpretan respectivamente a Kate y Edwina Sharma, han sido los que han acaparado los focos. Está claro que la historia que adapta esta nueva temporada se centra en el vizconde y en su búsqueda del amor. Y el trío de actores protagonizará el triángulo amoroso más apasionante de la serie.

Charithra Chandran, Jonathan Bailey y Simone Ashley en el estreno de 'Los Bridgerton' | Getty

Una serie que creó Chris Van Dusen y es producida por Shonda Rhimes, la cual también se dejó ver en el evento. Junto a ellos, Golda Rosheuvel (Reina Charlotte), Bessie Carter (Prudence Featherington), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Kathryn Drysdale (Genevieve Delacroix) o Polly Walker (Portia Featherington) mostraron sus mejores galas.

El reparto de la temporada 2 de 'Los Bridgerton' | Getty

La mayor ausencia del estreno de la temporada 2 de 'Los Bridgerton'

Sin embargo, las cámaras han echado en falta a Nicola Coughlan. La actriz no pudo estar junto a sus compañeros en la alfombra roja. El COVID-19 ha truncado su presencia, pero no su glamour, pues apareció desde su casa igualmente deslumbrante con una bata, una toalla, joyas y maquillada para la ocasión.

"Mi look para el estreno de 'Los Bridgerton', un poco diferente de lo esperado", escribió la intérprete de Penelope Featheringtonde en Instagram.

"El coronavirus me he postrado en la cama y me estoy perdiendo nuestro primer estreno. Es un eufemismo decir que estoy con el corazón roto, pero estoy enviando mucho amor a mis preciosos compañeros de reparto que espero tengan la mejor noche".

Sus compañeros de reparto se han acordado de ella contestando a su publicación. Charithra Chandran escribió: "Te echaremos mucho de menos, mi amor". Polly Walker dijo: "¡Nicola! ¿Qué puedo decir? ¡Qué pesadilla! Espero que no te sientas demasiado mal. ¡Vi el episodio 1 por primera vez y estás sublime! ¡Me encantó!". A la ausencia de Nicola la acompañaron la de Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton) debido a su agenda.

