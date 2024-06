Nicola Coughlan rompe a llorar hablando con Luke Newton tras decir lo "cansada" que está tras Los Bridgerton 3

La temporada 3 de Los Bridgerton ha hecho muy feliz a los fans de la serie que después de tanto tiempo han podido ver cómo ha sido la historia de Penelope Featherington y Colin Bridgerton, una entrega que ha contado con algunos cambios importantes respecto a los libros.

Sin duda alguna los protagonistas han sido Nicola Coughlan y Luke Newton quienes se han convertido en grandes amigos desde que empezaron a rodar la serie.

Ahora, la pareja ficticia se ha reunido en un emotivo vídeo que ha compartido Netflix en sus redes sociales donde vemos a Luke recorrer Galway (Irlanda), la ciudad natal de Nicola.

"La gente realmente me ha dado una estupenda bienvenida, no sé qué esperaba honestamente", dice Newton sobre Galway. "Es la ciudad más amable del mundo, es nuestra reputación. Damos buenas vibraciones", responde su compañera.

En el vídeo vemos que después los actores van hasta un cine donde les ponen una proyección recordando los mejores momentos de Penelope y Colin en la serie. Desde el primer baile en la temporada 1 hasta el desenlace de su historia de amor.

"Parecemos bebés. Me encantó ese vestido, era tan lindo", se le oye decir a Nicola. Para después preguntarle a Luke sobre cuál sería el mensaje que los fans se habrían llevado sobre su relación: "Descubrir quién eres, pero también que no tienes que hacerlo solo, alguien te puede ayudar", responde el actor

Luke Newton como Colin Bridgerton y Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la boda de sus personajes | Netflix

Y Coughlan añade: "Es un cambio de vida, tendrá un impacto en nuestras vidas para siempre, cuando seamos viejos y canosos".

Tras el final del vídeo se dirigen a un pub para tomar una pintas y seguir recordando todo lo que han vivido en este tiempo y cómo han cambiado sus vidas. Por ejemplo Nicola comenta el instante en el que Jennifer Lopez la empezó a seguir en Instagram o que consiguió el papel de Penelope tras hacer solo una audición. Aunque Luke revela que su primera prueba "fue horrible".

Nicola Coughlan y Luke Newton, actores de Los Bridgerton | Netflix

Por último, comentan también la gira promocional que han hecho por todo el mundo y Nicola no puede evitar emocionarse mientras dice a Luke: "Has sido tan bueno, y no hubiera querido hacerlo con nadie más... y estoy TAN cansada", ríe mientras se seca las lágrimas.

Ahora falta descubrir cómo seguirá Los Bridgerton y quién será el protagonista de la temporada 4. Aunque esperamos que Penelope y Colin siguen estando en la serie ya que Nicola sigue siendo Lady Whistledown.