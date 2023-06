Muere Paxton Whitehead, conocido actor de comedias como 'Friends' y 'Frasier'

Paxton Whitehead fue uno de los actores más prolíficos de Broadway y de la gran y pequeña pantalla.

El intérprete a fallecido a los 85 años tras más de 70 trabajando en cine, teatro y tv y en conocidos títulos. Así lo ha confirmado su hijo, Charles Whitehead, en un comunicado a THR donde cuenta que Paxton falleció el pasado viernes en un hospital de Virginia en Estados Unidos.

El veterano actor destacó en grandes proyectos como 'Friends', 'Frasier', 'Mad About You', y producciones de 'My Faird Lady' o 'Noises Off' en Broadway.

Paxton Whitehead con la compañía de 'The importance of being Ernest' en Broadway | Cordon Press

En 'Friends' interpretó al jefe de Rachel en Bloomindgdale's, Mr. Waltham, quien le pidió al personaje de Jennifer Aniston que quedase con su sobrina británica, Emily Waltham. Rachel acabó pidiendo a Ross la misma tarea y ese encuentro terminó propiciando la boda de Ross y Emily.

En un comunicado, su agente le ha dedicado unas emotivas palabras.

"Fue un cliente muy querido, un iluminado en el mundo de la interpretación conocido por su extraordinario talento y dedicación a su arte. Se le admiraba por su versatilidad en muchos papeles que hizo en el escenario, en TV y en el cine. Sus contribuciones al mundo del entretenimiento serán apreciadas y recordadas en los próximos años", asegura.

Sus últimos trabajos fueron también en Broadway, donde continuó trabajando después de despedirse de los escenarios en 2014.