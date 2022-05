Muere Mike Hagerty, actor de 'Friends', a los 67 años

El actor Mike Hagerty, más conocido por interpretar al Señor Treeger en 'Friends', ha fallecido a los 67 años en Los Ángeles este pasado jueves 5 de mayo.

Así lo ha comunicado su compañera de reparto en su también conocida interpretación en la comedia dramática 'Somebody, Somewhere', Bridget Everett, en su cuenta de Instagram.

''Con gran pesar, la familia de Michael G. Hagerty anunció su muerte ayer en Los Ángeles'', se lee al comienzo del comunicado publicado por la actriz.

Junto al post protagonizado por un trío de fotografías del fallecido intérprete, la comediante ha añadido: ''Un actor muy querido, conocido por sus personajes, por su amor a su Chicago natal y por el cariño que tenía a su familia, las piedras angulares de su vida. A Mike, un devoto marido, le sobreviven su esposa Mary Kathryn, su hermana Mary Ann Hagerty, su cuñada Kathleen O'Rourke y su hija Meg''.

Además, en un nuevo post que reúne cuatro instantáneas de una serie de recuerdos junto al que hiciera de su padre en la serie de HBO, la escritora ha querido dejar inmortalizado lo que su gran amigo significaba para ella: ''Quise a Mike en el instante en que lo conocí. Era tan especial. Cálido, divertido, nunca conocí a alguien así. Estamos devastados por su muerte''.

Pese a que el que diera vida al portero del edificio donde vivían los protagonistas del emblemático sitcom de los 90 era mayoritariamente conocido por ello, así como por su rol protagonista en su último trabajo, 'Somebody, Somewhere', Mike Hagerty también participó en 'The George Carlin Show' y 'Lucky Louie'.

El de Chicago tiene a sus espaldas una larga lista de papeles en series como, entre otras más, 'CSI: Las Vegas', 'Brooklyn Nine-Nine', 'Urgencias', 'Entre fantasmas', 'Cheers', 'Los Goldberg' o 'Boston Legal'.

Otros rostros conocidos como el actor, director y guionista, Jay Duplass, también han querido lamentar la triste pérdida de Hagerty: ''Mike Hagerty fue un gran actor y un gran hombre. Lo voy a extrañar. Vive para siempre en nuestros corazones''.

Seguro que te interesa...

¿Recuerdas a Paolo, el novio italiano de Jennifer Aniston en 'Friends'? Así está 28 años después triunfando en el cine español