Michelle Monaghan se sincera sobre sus cambios en The White Lotus: "Me afeitaría la cabeza por ese hombre"

Michelle Monaghan ha hablado sobre cómo se metió en su personaje para The White Lotus, donde es una de las protagonistas de esta temporada.

Este fin de semana la actriz de 48 años celebraba el ecuador de la tercera temporada de la exitosa serie de HBO y revelaba por qué dejó atrás su característica melena castaña para adoptar un look rubio en su papel de Jaclyn Lemon.

"Estamos a mitad de temporada de The White Lotus así que ya es hora de hablar de todo el look de #JaclynLemon", escribía Michelle en Instagram. "Bueno, todos sabemos que hace falta un gran equipo con mucho talento e inspiración".

Michelle Monaghan en The White Lotus | Max

Luego explicó que el creador de The White Lotus, Mike White,fue la razón por la que se hizo rubia y elogió a la colorista de famosos Tracey Cunningham por ayudarla a conseguir el look.

"Cuando me ofrecieron el papel, Mike White me preguntó si estaría dispuesta a ponerme rubia. ¡Eh… SÍ! ¡Me afeitaría la cabeza por ese hombre! Mike quería que las chicas fueran 'una gran masa rubia'", explicó Michelle.

"Quería que transmitiéramos una apariencia de uniformidad, como un trío intercambiable antes de que la audiencia descubriera los matices de cada personaje a lo largo de la temporada. Pasarme al rubio fue una gran inspiración creativa para mí, pero necesitaba una colorista excepcional para hacer realidad ese cabello. Ahí entró en acción la reina @traceycunningham1 (gracias por la presentación @mslesliebibb)".

Y añade: "Confié totalmente en la experiencia de Tracey. Ella y su increíble equipo perfeccionaron meticulosamente el color a lo largo de varias sesiones de ocho horas. Además, Tracey mantuvo el tono y las raíces durante los seis meses que estuvimos en Tailandia, haciendo múltiples viajes para asegurarse de que mi melena estuviera siempre impecable y muy Jaclyn (y también muy sana, gracias @olaplex). Estoy muy agradecida con ella y con su equipo, porque, seamos sinceros, las rubias definitivamente se lo pasan mejor", bromea.

The White Lotus continúa dejando al borde del asiento a la audiencia cada semana mientras se aproxima a su recta final.