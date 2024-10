Matt Smith revela todo lo que sabe de La Casa del Dragón 3

Desde el final de la segunda temporada de La Casa del Dragón, los fans han estado expectantes por conocer cómo continuará la historia en las siguientes temporadas. A pesar del éxito de la serie, muy pocos detalles se han revelado sobre la tercera temporada, y hasta ahora, lo único confirmado es que el spin-off de Juego de Tronos llegará a su final con una cuarta temporada.

Con este contexto, la expectación en la Comic Con de Nueva York 2024 era palpable cuando Matt Smith, Fabian Frankel y Tom Glynn-Carney se han presentado en un panel para discutir su experiencia en la serie, aunque finalmente no brindaran grandes revelaciones sobre lo que está por venir.

Matt Smith como Daemon Targaryen en su llegada a Harrenhal en La Casa del Dragón | Max

Matt Smith, conocido por su papel como Daemon Targaryen, ha sido el centro de atención, no solo por sus declaraciones sino también por su peculiar peinado estilo mohicano, que ha captado la atención de todos los presentes. Durante el panel, se les ha preguntado a los actores si habían recibido algún guion para la tercera temporada, y sus respuestas han sido un reflejo del secretismo que rodea a la producción.

Matt ha sido directo sobre su conocimiento sobre la tercera temporada de la serie: "No he oído ni una palabra. No sé vosotros. Yo no he oído nada, ¿y vosotros?", mostrando que, al igual que los fans, él tampoco sabe nada sobre el futuro inmediato de la serie. Su compañero de reparto, Tom Glynn-Carney, quien interpreta a Aegon II Targaryen, ha corroborado esta falta de información diciendo: "Ni una jota, ni una letra. Cuanto más tarden, más tiempo tendremos para no leer nada durante un tiempo".

Matt Smith, Fabian Frankel y Tom Glynn-Carney | Getty

Por otro lado, Fabian Frankel, quien encarna a Ser Criston Cole, ha añadido un toque de humor al panel al decir bromeando: "He escuchado algunas cosas que no podría compartir aquí", generando especulación entre los asistentes sobre posibles sorpresas para la próxima temporada.

A pesar de la falta de información concreta, la participación del reparto en la Comic Con no ha hecho más que aumentar la anticipación por la próxima entrega de La Casa del Dragón.