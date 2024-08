Lucas Bravo, de Emily en París, confiesa su alivio ante un giro inesperado en la temporada 4

La primera parte de la temporada 4 de la popular serie de Netflix Emily en París se acaba de estrenar, ofreciendo a los fans 5 episodios llenos de drama, moda y giros inesperados. La serie continúa explorando las aventuras de Emily Cooper en la Ciudad de la Luz. Si todavía no has visto los primeros episodios de la cuarta temporada de Emily en París, no sigas leyendo, ya que este artículo contiene SPOILERS .

Lucas Bravo, quien interpreta al chef Gabriel en Emily en París, ha compartido su opinión sobre un momento clave en la cuarta temporada que lo dejó con una inesperada "sensación de alivio". Este momento gira en torno a la trama del embarazo de Camille, la ex prometida de su personaje.

Gabriel (Lucas Bravo) y Camille (Camille Razat) en Emily en París | Netflix

En una reciente entrevista con People, Bravo ha explicado cómo se sintió al enterarse de que Camille, interpretada por Camille Razat, finalmente no estaba embarazada:

"Sentí que ese embarazo era una promesa de más caos o más drama y un nuevo obstáculo, lo cual es triste porque un bebé nunca debería ser eso", ha comentado el actor, señalando que la forma en que se había concebido la situación implicaba que "cerraba la puerta a muchas cosas".

Además, Bravo ha destacado cómo este desarrollo afectaba la relación de su personaje con Emily, interpretada por Lily Collins: "Como Gabriel está enamorado de Emily desde el momento en que abrió esa puerta, sentí que el embarazo se interponía en ese camino". A pesar de esta sensación de alivio, ha añadido que "no se va a sentir así", sugiriendo que la situación sigue siendo complicada para su personaje.

Lily Collins y Lucas Bravo en 'Emily en París' | Netflix

Sin embargo, todo apunta a que este giro en la trama también tiene un lado positivo en la acción, según Bravo: "Siento que la promesa del bebé le da suficiente energía para empezar a ser un poco más proactivo y perseguir su sueño y perseguir a la mujer que ama", ha concluido Bravo, anticipando una evolución significativa en su personaje en los próximos episodios de la serie.

La promesa de un Gabriel más decidido y una trama llena de giros inesperados ha dejado a la audiencia al borde de sus asientos. Con la segunda parte de la temporada 4 programada para estrenarse el 12 de septiembre, la expectativa por descubrir el destino de Gabriel, Emily y los demás personajes no podría ser mayor.