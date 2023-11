En llamas: 3 mujeres y un incendio que lo cambia todo

Tres mujeres entran sonrientes a una glamurosa fiesta. Las tres llegan cargadas de ilusiones, esperanzas y planes. Pero un trágico accidente provocará que esas ilusiones, esas esperanzas y esos planes cambien radicalmente. Lo que iba ser una noche de alegría y risas acaba con dolor y drama por culpa de un incendio que marcará un antes y un después para Cemre, Rüya y Çiçek. Las tres salvarán sus vidas, pero esas vidas nunca volverán a ser las mismas.

Cemre, morir para renacer

Cemre huye de la gala benéfica para escapar con su hija de su malvado marido | Nova

Para Cemre (Demet Evgar) ese incendio, sin duda, supone una gran oportunidad. Es la mejor oportunidad que pudo presentársele para salir de la jaula de oro en la que vivía encerrada y, desde luego, toda la audiencia ha empujado con todas sus fuerzas para que lograra huir, no solo del incendio, sino también de su marido.

Desde el primer momento empatizamos con la primera gran víctima de esta historia. Porque desde el primer momento sentimos el miedo con el que Cemre mira a su marido. Desde el primer momento sentimos su dolor cuando es golpeada. Desde el primer momento sentimos su impotencia cuando nadie la cree. Desde el primer momento sentimos su rabia cuando descubre la trampa que le tenían preparada. Desde el primer momento sentimos su esperanza cuando ve su muerte como una oportunidad.

Cemre sabe perfectamente que para construir hay que destruir y ella está dispuesta a destruirse a sí misma con tal de tener una posibilidad de recuperar su libertad, su dignidad y su hija.

Porque Cemre no solo es víctima de malos tratos por parte de su marido. También es víctima de la sociedad. Su marido es un prestigioso abogado especializado en defender a mujeres maltratadas, ¿cómo es posible que sea un maltratador? ¿Cómo un hombre con una reputación intachable, un comportamiento exquisito y un apellido respetable puede obligar a su mujer a medicarse sin necesidad para desestabilizarla emocionalmente? ¿Cómo un hombre que denuncia públicamente a maltratadores puede planear encerrar a su esposa en una clínica psiquiátrica?

Por eso queremos que Cemre se salga con la suya. Por eso queremos que todos la crean muerta. Por eso queremos que sea capaz de reinventarse. Por eso queremos que vuelva a su jaula para rescatar a su hija. Y, sobre todo, por eso queremos que vuelva fuerte, firme, segura y empoderada para quitarle la careta a su marido.

¿Será capaz de lograr todo eso? ¿Será capaz de hacerse creer? Por ahora cuenta con la ayuda de Ozan, pero ¿puede confiar en él? ¿Es en verdad un aliado o solo es un paparazzi que huele una buenísima exclusiva? A Berkay Ates (Berkay Ateş) lo odiamos en Madre por maltratar a Melek, lo quisimos en Infiel como nueva ilusión de Asya, ¿qué sentimientos nos provocará en En llamas? Por ahora aplaudimos su solidaridad y su comprensión, ¿seguirá así?

No sabemos cuál será el comportamiento de Ozan con Cemre, pero sí sabemos cuál será el nuestro. Nosotros ya le hemos tendido la mano a Cemre. Tal y como hicimos precisamente con otra víctima que también tuvo que luchar prácticamente sola para hacerse oír y reclamar justicia. Cuando Fatmagül fue violada tampoco nadie la creyó y también tuvo que luchar contra todo y contra todos para lograr justicia. Ella consiguió su objetivo, ¿podrá hacerlo Cemre?

El baño de realidad de Rüya

Rüya se enfrenta a Iskender por abandonarla en medio de las llamas | Nova

Mientras Cemre ha utilizado el incendio como cortina de humo para desaparecer, su prima Rüya (Dilan Çiçek Deniz) ha sufrido una auténtica hecatombe emocional rodeada de llamas.

Rüya entró en su fiesta con una sonrisa de oreja a oreja con su mejor amiga y el hombre de su vida. Sin duda, era una mujer feliz que creía tenerlo todo en la vida. Sin embargo, al contrario que para Cemre, el incendio ha mostrado a Rüya que su realidad no era tan de color de rosa como ella pensaba.

Su primera gran decepción ha sido el que ella creía que era el hombre de su vida. Iskender (Berker Güven) se nos presentó como un caballero que sabe comportarse, pero la caballerosidad se demuestra con hechos y no con palabras. Iskender tuvo una gran oportunidad para ser el gran héroe de esta historia, pero demostró que era más gañán que galán y pensó primero en él, después en él y, a continuación, en él.

Pero, si ya es grave que saliera corriendo dejando literalmente tirada entre las llamas a su novia, su comportamiento posterior aún es más deleznable. ¿Pedir perdón como si solo hubiera llegado tarde a una cita? ¿Ponerle precio al heroísmo de un presunto gañán que resultó ser un caballero?

Iskender aún no es consciente de la situación que va a tener que enfrentar. Rüya está en shock por el dolor, la tristeza, la culpabilidad y la decepción. No puede olvidar la imagen de su novio corriendo mientras se alejaba de ella y, al mismo tiempo, tampoco puede olvidar que Ömer no solo arriesgó su vida para salvarla, sino que, además, tampoco la dejó sola mientras buscaba a su mejor amiga entre las víctimas.

Estamos por lo tanto ante un interesante triángulo amoroso. Iskender ha cometido un error imperdonable, Ömer ha sido el héroe de la noche y Rüya debe afrontar que ha perdido a su prima y a su mejor amiga y comprender que el hombre con el que se iba a casar no ha estado a la altura de las circunstancias.

Visto desde nuestro lado de la pantalla, es evidente lo que debería hacer Rüya, pero aún no la conocemos lo suficiente como para saber cómo actuará. Y, además, sabiendo que Iskender es hermano de Çelebi, el marido de Cemre, intuimos que no se va a quedar quieto mientras un don nadie se convierte en paño de lágrimas de su novia. Ya tenemos muy claro que Çelebi es capaz de cualquier bajeza y que Iskender apunta maneras en la misma dirección, ¿dónde estará su límite? ¿correrá peligro

Rüya? ¿Y Ömer? Es evidente que gana por goleada a los hermanos Kayabeyli en valentía, dignidad y sensibilidad, pero ¿será suficiente para afrontar la tempestad que se le avecina?

La desaparición de Çiçek

Çicek lucha por sobreponerse a un destino cruel | Nova

Sin duda quien se ha llevado la peor parte en el incendio ha sido Çiçek (Hazar Ergüçlü) y lo peor es que lo hace dejándonos una inmensa sensación de injusticia. Çiçek fue la primera que detectó el peligro, fue muy ágil poniendo al pequeño Atlas a salvo, tuvo el valor de regresar a la fiesta para dar la voz de alarma y no dudó ni un segundo en ponerse en peligro para evitar que Iskender abandonase a Rüya.

Pero todos sus esfuerzos sólo sirvieron para convertirse en la gran víctima del incendio, no solo por las heridas sufridas, sino también porque está a punto de perder su propia identidad.

Tomris, la abuela del niño que Çiçek salvó, ha tomado una decisión tan sorprendente como demoledora. Tras descubrir que su hija ha muerto, Tomris decide hacer pasar a Cicek por Simal.

Es curioso. Ni por un momento dudamos de que fuese una buena idea el intercambio de personalidades que han provocado Cemre y Ozan, pero en este caso no resulta altamente inquietante. ¿Qué pretende Tomris? ¿Mitigar su duelo con una hija sustituta? ¿Qué pasará cuando Çiçek recupere la consciencia?

Por lo tanto, En llamas nos presenta a tres mujeres que han visto como el fuego ha arrasado con su presente. Ahora la incógnita está en saber cómo afrontarán el nuevo futuro que se presenta ante ellas. No sabemos lo que les deparará, pero sí tenemos claro que las acompañaremos en ese nuevo viaje.