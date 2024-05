Lana Parrilla (Érase una Vez) desvela que estuvo viviendo en la calle: "No quiero volver a acabar ahí"

La serie de Érase una vez fue un auténtico éxito a nivel mundial. Durante siete temporadas sus actores dieron vida a una gran historia de fantasía haciendo uso de los cuentos clásicos. Una de las actrices más queridas y recordadas del proyecto es Lana Parrilla, que dio vida a Regina Mills, la Reina Malvada de Blancanieves.

La intérprete gracias a la serie obtuvo mucho reconocimiento a nivel internacional y esto le ha abierto las puertas a participar en proyectos como Atlas en Netflix, junto a personalidades de la talla de Jennifer Lopez. A pesar de este dulce momento que vive ahora, sus inicios fueron duros y tuvo incluso que vivir en la calle.

Lana Parrilla en la premiere de Atlas | Reuters

"Siempre habrá una parte de mí, escondida en mi cabeza, que piense, 'Dios, no dejes nunca de trabajar duro'. Estuve sin techo dos meses viviendo en un coche. No quiero volver a acabar ahí", ha revelado en el podcast I've Never Said This Before de Tommy DiDario. Lana ha contado que esta situación la "forzó a ser más creativa y buscar maneras de conseguir dinero o incluso a desarrollar proyectos, hacerlos tuyos y asumirlos".

"Fue a comienzos de mi carrera, muy a comienzos de hecho, estaba viviendo sola con 19 años. Fue un momento muy difícil. Mi familia y yo no nos entendíamos y me quedé sola. Era difícil mantenerse y perseguir un sueño y también tratar de obtener una educación, todo al mismo tiempo", ha confesado la actriz.

Érase una vez | ABC

"Tuve que dejar la universidad, lo que me rompió el corazón. Tuve que encontrar la manera de ganar más dinero para mantenerme", ha revelado que le ocurrió al no poder con todo ella sola. Aunque hayan pasado muchos años, el miedo a que le vuelva a pasar algo así está siempre al acecho.

"Aún hoy me aterroriza. Eso podría volver a hacerse realidad y más si eres artista. A los 19 años es diferente, pero a los 46 es mucho más aterrador", ha terminado de decir Parrilla.