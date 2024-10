Joe Locke habla tras saber la identidad de su personaje en Agatha ¿Quién si no? y su relación con Wanda: "Esto cambia las cosas"

La serie Agatha ¿Quién si no? ha mantenido en vilo a los espectadores con su misterio y su enfoque en el personaje de Agatha Harkness, pero uno de los mayores secretos ha sido la verdadera identidad del personaje interpretado por el joven actor Joe Locke.

Si todavía no has visto el episodio 5 de Agatha ¿Quién si no? ¡Ten cuidado! A continuación encontrarás SPOILERS de la serie.

Finalmente, el quinto episodio de la serie ha revelado que Locke no es otro que Billy Kaplan, también conocido como Wiccan, el hijo de Wanda Maximoff. Esta revelación ha emocionado a los fans del MCU, ya que introduce a uno de los personajes LGBTQ+ más significativos de los cómics y sienta las bases para la posible cración de los Jóvenes Vengadores en futuras producciones.

Joe Locke, quien alcanzó la fama por su papel en la serie Heartstopper, ha estado esperando este momento durante más de dos años, y tras la gran revelación, el actor ha compartido en una entrevista con EW cómo ha sido mantener en secreto su identidad en la serie. "Es tan agradable. Siento que estoy respirando. Me encanta", confiesa Joe.

Kathryn Hahn y Joe Locke en Agatha ¿Quién si no? | Disney

Sin embargo, la noche anterior a la emisión fue todo lo contrario: "Tomé cuatro dosis de melatonina la noche de la gran revelación para poder dormir... Sabía que no podría dormir, así que me voy a tomar algo y luego me despertaré con mi teléfono explotando, lo que hizo".

La importancia de esta revelación no solo recae en la identidad de Billy como el hijo de Wanda, sino también en lo que significa para la narrativa de Agatha ¿Quién si no?. Locke ha explicado cómo el cambio en el status quo de su personaje influirá en el desarrollo de la historia.

"La serie comienza con Billy siendo el familiar, el secundario para todas las brujas. Ahora sabemos que él también es un brujo, y eso cambia las cosas. Además, ahora sabemos que tiene la capacidad de causarles daño. Por lo tanto, ahora es la persona más poderosa en el Camino. ¿Qué cambia eso en la dinámica del grupo y cómo cambia el futuro de esas relaciones?", ha relatado Joe.

El actor también ha revelado que este giro le ha permitido explorar la ambigüedad moral de su personaje: "Hablamos mucho sobre jugar con la zona gris. Al final del episodio 5, no sabemos qué les sucede a esas brujas, pero él no está haciendo nada bueno. Jugamos mucho con la pregunta, ¿eso lo convierte en una mala persona? ¿Es una buena persona? Lo que luego establece paralelismos con las figuras maternas en su vida. Wanda hace cosas malas, pero no es necesariamente mala. Agatha, cuestionablemente, es malvada, pero también hay más que eso".

Locke ha expresado su fascinación por trabajar con Jennifer White, la entrenadora de movimientos de Elizabeth Olsen, para reflejar similitudes entre los gestos mágicos de Billy y los de Wanda: "Trabajamos para encontrar similitudes tanto en Billy como en Wanda, la forma en que usan su magia", explica el actor, destacando que querían que los poderes de Billy tuvieran una delicadeza propia, pero que también conectaran con los de su madre. Esto se refleja en un momento clave del quinto episodio, cuando Billy expulsa a Agatha del Camino de las Brujas utilizando un gesto muy similar al que Wanda usó en Los Vengadores: La era de Ultrón​.

Finalmente, Joe Locke ha expresado su esperanza de que este papel sea solo el comienzo de su trayectoria en el MCU, admitiendo que le encantaría ver a Billy liderar a los Jóvenes Vengadores en futuras películas: "En mi mundo ideal, Billy se convertiría en el próximo líder de los Vengadores y estaría en todas las películas de Marvel, pero hay cosas más importantes en juego". Con la revelación de Joe Locke como Wiccan, las expectativas para el futuro del MCU son más altas que nunca.