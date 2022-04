Jennifer Aniston revela que es sonámbula: "Necesitaba ayuda médica"

La actriz Jennifer Aniston ha reconocido en una entrevista reciente que durante décadas, sufrió graves problemas para dormir, desde insomnio hasta sonambulismo y ansiedad.

Aunque muchos de sus problemas han ido mejorando con el tiempo, actualmente sigue trabajando para conseguir un descanso adecuado para la salud.

"Creo que comenzó en algún momento cuando tenía 30 años, o incluso antes, pero tardé un tiempo en darme cuenta del problema. Cuando eres joven casi no lo notas porque te sientes invencible" comenzó diciendo la actriz para la revista People.

"Comenzó como algo que simplemente aceptaba y luego, de repente, me di cuenta de los efectos que la falta de sueño tenían en mi día a día, en el trabajo, y la salud física y mental".

Jennifer Aniston necesitó ayuda médica

Jennifer Aniston recordó la ansiedad que le daba irse a la cama, cuando intentaba dormir y terminaba pendiente del reloj, concentrándose de manera excesiva en el tiempo de sueño que perdía: "Y cuanto más me preocupaba por eso, más difícil era para mí conciliar el sueño".

Incluso llegó a ser sonámbula: "Se me conoce por hacer eso. Me han despertado las alarmas de la casa que he disparado. Creo que ya no me pasa, eso fue cuando estaba muy privada de sueño" recordó.

Durante muchos años, la actriz se negó a buscar ayuda médica, pero finalmente se dio cuenta de que su salud estaba en juego:

"Se convirtió en una auténtica lucha. Solía ser una de mis últimas prioridades, pero realmente no puedes cumplir con los tres pilares de la salud, que son la dieta, el ejercicio y el sueño, sin haber dormido bien porque tu reloj biológico está completamente alterado".

Por eso, cuando por fin aceptó que "necesitaba ayuda médica", sus problemas mejoraron muchísimo. Ahora, Jennifer recomienda que todo el mundo que esté pasando por algo parecido acuda sin dudarlo al especialista.

