El irresistible vídeo de Can Yaman saliendo de la ducha mientras seca sus poderosos músculos

El actor y modelo, Can Yaman se ha convertido en uno de los actores turcos más famosos en España y su éxito no hace más que crecer. Fue con el boom de la telenovelas turcas cuando conocimos al atractivo actor, y desde entonces le hemos podido ver en distintas series como en 'El hombre equivocado', donde da vida al personaje Özgür Atasoy.

Es incuestionable que el actor de 33 años tiene un increíble aspecto físico, ahora ha sido él mismo quien ha presumido de sus abdominales publicando numerosas fotos a sus redes bastante subidas de tono. Y es que el actor es la nueva imagen de 'Dolce y Gabbana' y no puede estar más sexy en esta nueva campaña de la reconocida marca italiana. Además, como puedes ver arriba, el actor ha subido la temperatura protagonizando el spot publicitario de la marca en el que aparece totalmente sin ropa mientras sale de la ducha.

En las fotografías podemos ver a Yaman demasiado irresistible posando con unos calzoncillos blancos. Mostrando su impresionante físico sin ningún tipo de pudor, el actor escribe en una de las fotografías: "Desde mi llegada a Italia he sentido el abrazo y la cercanía de una marca que representa a la perfección la sensualidad y la elegancia y que he tenido el privilegio de lucir en cada ocasión importante con orgullo y placer. Agradezco a Stefano y Domenico la confianza que inmediatamente me mostraron. Estoy orgulloso de este proyecto que finalmente nos ve unidos."

En otra de las imágenes de la sesión fotográfica podemos ver al actor con uno de los demandados calzoncillos, en este caso negro y ajustados: "El epítome de la sensualidad masculina. Los elementos básicos cotidianos y las piezas de sastrería únicas se combinan para abrazar el cuerpo masculino, en un ritual refinado e íntimo que nunca es igual", titula el actor a la publicación en la que de nuevo, le vemos mostrando su impresionante y musculado cuerpo, y cautivando a sus 10 millones de seguidores.

En total han sido diez las fotografías en las que hemos podido ver al actor con diferentes looks. Además de los ya comentados calzoncillos blancos y negros ajustados, Yaman también ha vestido una ajustada camiseta básica negra , así como una casual camisa blanca. El actor también ha posado con un elegante traje negro con corbata que ha conquistado a sus más fieles seguidores.

