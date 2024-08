¿Una indirecta a Millie Bobby Brown? Winona Ryder confiesa su frustración al trabajar con actores jóvenes

En un mundo cada vez más dominado por la inmediatez y la gratificación instantánea, Winona Ryder, reconocida actriz y figura emblemática de Hollywood desde la década de 1980, ha expresado su frustración por la falta de interés en el cine por parte de algunos de sus compañeros de reparto más jóvenes.

En una reciente entrevista con el diario Los Angeles Times con motivo del próximo proyecto de Ryder: Bitelchús Bitelchús, la actriz ha compartido su decepción al notar que la pasión por el cine, algo que siempre ha sido un pilar en su vida, no es compartida universalmente por la nueva generación de actores con los que trabaja.

Ryder, quien interpreta a Joyce Byers en la popular serie de Netflix Stranger Things, ha expresado que, aunque disfruta de la oportunidad de interactuar con jóvenes amantes del cine que le recuerdan a ella misma, también se frustra cuando algunos de sus colegas más jóvenes no muestran la misma curiosidad intelectual por las películas: "Hay algunos a los que simplemente no les interesan las películas. Lo primero que dicen es: ¿Cuánto dura?".

Aunque Ryder no ha mencionado nombres específicos, sus comentarios parecieron una indirecta en particular hacia una declaración hecha por su compañera de Stranger Things, Millie Bobby Brown, a principios de este año. Brown, conocida por su papel como Eleven en la serie, habló con The Sun en una entrevista muy criticada sobre su falta de interés en sentarse a ver películas.

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp van a California en el nuevo teaser de 'Stranger Things' | NETFLIX

"La gente se me acerca y me dice: Definitivamente deberías ver esta película, te cambiaría la vida. Yo les digo: ¿Cuánto tiempo tengo que sentarme ahí? Porque a mi cerebro y a mí ni siquiera nos gusta sentarnos para ver mis propias películas", confesó Brown.

La desconexión entre generaciones, acentuada por el auge de las redes sociales y el consumo de contenido rápido, parece ser un punto de reflexión para Ryder. En otra conversación con la revista Esquire, Ryder reflexionó sobre cómo las plataformas digitales han cambiado la forma en que las nuevas generaciones se relacionan con el arte y el entretenimiento.

Johnny Depp y Winona Ryder en 'Eduardo manostijeras' | Cordon Press

"Creo que las redes sociales lo han cambiado todo y sé que parezco vieja. Soy muy consciente de ello. Y una parte de mí piensa: Dios, ¿a estas alturas soy como un vodevil?. Como [con voz de señora mayor], ¡Eh, niños, bajad la música!. Pero creo que había tanta abundancia: la historia del cine, la historia de la fotografía, es tan rica y hay tanto ahí, y no quiero decir que debamos retroceder, pero deseo y espero que la generación más joven estudie eso", ha afirmado Ryder.

La pasión de Ryder por las películas y su deseo de transmitir esa pasión a las generaciones más jóvenes demuestra su compromiso con la industria cinematográfica y su legado. Sin embargo, también plantea preguntas importantes sobre cómo las nuevas generaciones perciben el arte y qué se necesita para mantener viva la llama del cine clásico en un mundo que valora cada vez más lo rápido y lo efímero.