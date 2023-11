El gesto de bondad David Schwimmer en Friends que agradeció eternamente Matthew Perry: "Te debo 30 millones de dólares"

A lo largo de las 10 temporadas de Friends, sus protagonistas no sólo conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo, también formaron una familia que recientemente perdió a un integrante.

Matthew Perry falleció el pasado 28 de octubre en su jacuzzi, un año después de la publicación de sus memorias y tras parecer haber encauzado su vida de adicciones. El actor contó en Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing que, ante la impotencia de sus recaídas durante tres décadas, probó suerte con 15 tratamientos diferentes gastándose unos siete millones de dólares en su rehabilitación.

El intérprete poseía una gran fortuna que, sin la generosidad de David Schwimmer, quizás nunca podría haber conseguido. En la misma autobiografía, Perry desveló uno de los momentos de mayor fraternidad entre los protagonistas de Friends, sin duda clave para su estrecha relación con el paso de los años como se pudo ver en su funeral.

Jennifer Aniston y David Schwimmer como Rachel y Ross en 'Friends' | Cordon Press

En un momento dado, la popularidad de Rachel y Ross entre la audiencia, llevó a los productores a ofrecer a Jennifer Aniston y Schwimmer un contrato millonario, inmenso para la época en televisión. Sin embargo, el actor quiso que el resto del reparto cobrara lo mismo y se distribuyeran los salarios equitativamente. Tras conversarlo con Aniston, aceptaron un recorte salarial para igualarlos con todos.

El actor que dio vida a Chandler Bing lo narraba así: "David había estado en condiciones de conseguir una mayor cantidad de dinero, y no lo hizo. Me gustaría pensar que yo habría hecho lo mismo, pero como era un codicioso joven de 25 años, no estoy seguro de ello".

Matthew Perry en 'Friends' | NBC

"Su decisión sirvió para que nos cuidáramos los unos a los otros después de una infinidad de estresantes negociaciones, dándonos una enorme cantidad de poder", aseguró. "Teníamos que agradecer la bondad de David y su astucia en las negociaciones por lo que nos habían ofrecido. Te debo unos 30 millones de dólares, David".

El salario del elenco aumentó con el paso de los años, llegando a un máximo de más de 1 millón de dólares por episodio.